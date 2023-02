FC Volendamvoetballer Carel Eiting: ‘Ik ken niemand die gemotiveerder is dan ik’

Carel Eiting: ‘Ik denk nooit: wat als ik toen niet geblesseerd was geweest? Ik kijk naar het nu.’ Beeld Erik Smits

Toen Carel Eiting op het HLZ zat, oftewel het Hervormd Lyceum Zuid, nam hij zich één ding voor: zolang ik hier leerling ben, ga ik niet een duur broodje kopen bij Hergo, om de hoek in de Beethovenstraat. Een dure jas met een bontkraag wilde hij ook niet. “De Beethovenstraat, de Stadionbuurt, daar ben ik opgegroeid, ik woon er nu ook weer. Ik weet dat het HLZ een kakschool wordt genoemd, maar daar merkte ik niet veel van. Natuurlijk zaten er kinderen op van welvarende ouders, alleen waren dat er denk ik niet meer dan twee per klas.”

De moeder van Carel Eiting werkte zelf in het onderwijs, onder meer als afdelingsleider op het Keizer Karel College in Amstelveen. Zijn vader schreef marketingadviezen voor bedrijven en winkelcentra. De broers van Carel Eiting studeren: rechten en International Business. Zelf werd hij profvoetballer, eerst voor Ajax, nu bij FC Volendam. “De middelbare scholen waar ik met mijn moeder naar keek waren HLZ, MLA en het Amsterdams Lyceum. In die tijd speelde ik al bij Ajax, op het HLZ konden ze samenwerken met de club. Ik heb vwo gedaan. In zes jaar, ja.”

Hoe merkte je dat je goed kon voetballen?

“Op het schoolplein van de basisschool voetbalde ik twee keer per dag. Als ik in al die jaren vijf potjes heb verloren is het veel. Ik was fanatieker dan de anderen. Dat voel je. Nu nog steeds, als ik met iemand op het veld sta – hoe hij loopt, kijkt, positie kiest, aan alles zie en voel je waar een voetballer goed in is.”

Hoe kwam je bij Ajax terecht?

“Ik was acht en zat op AFC. In mijn omgeving hadden een paar andere jongens al een brief van Ajax gekregen, ik nog niet. Ik weet nog dat ik aan mijn vader vroeg: dat wil ik ook, waarom word ik niet gevraagd? En toen kwam die brief, ik was door het dolle heen. In mijn team bij AFC zat ook Justin Kluivert, hij is een jaar jonger dan ik en werd later gevraagd. Die andere jongens hebben het uiteindelijk niet gered bij Ajax.”

Hoe was het om daar te gaan spelen?

“Het eerste half jaar was heel moeilijk. Alles werd een competitie, een strijd om wie het hoogste stond in de hiërarchie, echt een gevecht. Ik kende dat niet zo. Na een half jaar was ik gewend, ik ging gewoon spelen. Ik voelde me goed en vond het leuk om te voetballen, ik wilde het beste uit mezelf halen. Ieder half jaar waren er gesprekken over of je mocht blijven, dat was ontzettend spannend.

“Op jonge leeftijd kreeg je al serieuze feedback op wat je presteerde. Tegen mij werd altijd gezegd: ga door met wat je doet, wij zien in jou de potentie om Ajax 1 te halen. De laatste twee jaar ging ik nog maar zeven of acht lesuren per week naar het HLZ. Op de club deed ik het schoolwerk in een lokaal waar je docenten om hulp kon vragen, verder moest je het zelfstandig doen.”

Deden meer spelers vwo?

“In mijn lichting waren er nog een paar: Kaj Sierhuis, Zian Flemming en Noa Benninga. In het leslokaal zaten ook jongens die dachten: wat doe ik hier, ik word toch voetballer?”

Werden jullie gepest?

“Omdat wij op het vwo zaten? Nee, hoor. Als je goed bent met woorden gebeurt dat niet. Ik wilde het hoogst haalbare bereiken, ook op school, net als de andere jongens die vwo deden.”

Wat is het verschil tussen een Karel en een Carel?

“Het verschil is één letter. Ik ben trots op die naam, ik ben naar mijn opa genoemd.”

Zegt die spelling iets over de sociale klasse waar je uit komt?

“Zo heb ik er nooit naar gekeken en mijn broers heten Willem en Bart. Bij Ajax leerde ik veel culturen kennen, dat maakte het juist zo leuk. Andere gewoontes, anders denken, hoe ziet hun dag eruit? Het verschilde van de kinderen op het HLZ.”

Eitings beste vriend op het HLZ was zijn klasgenoot Jelle de Lange, de zoon van Barbara Baarsma, de bekende hoogleraar economie aan de UvA. De Lange speelde in de jeugdopleiding van FC Utrecht. “We zaten samen in de jeugdteams van het Nederlands elftal. Daar vonden we het leuk om aan tafel te praten over het nieuws of over mensen die voor ons bekend waren, maar van wie de andere jongens nooit hadden gehoord. Ergens anders over praten dan alleen maar voetbal.”

“Jelle kon bij FC Utrecht blijven, maar hij is gestopt. Hij had moeite met hoe sommige dingen gaan in de voetbalwereld. Jelle wilde liever studeren dan voetballer worden, nu doet hij politicologie. Op school of thuis bij onze ouders werd van je verwacht dat je kon beargumenteren waarom je iets vond of wilde. Een trainer kan zeggen dat je iets moet doen en als je vraagt waarom, kan het gebeuren dat hij daar geen antwoord op heeft en zegt dat je het gewoon moet doen. Het is anders dan ik gewend was. Ik vind het interessant om te onderzoeken of er dan echt geen antwoord achter zit – of ligt het aan de manier waarop je het vraagt?”

Is de motivatie groter bij voetballers die geen andere opties hebben?

“Dat hoeft niet. Je kunt ook zeggen dat vrijheid de beste motivatie is van waaruit je kunt werken. Ik ken niemand die gemotiveerder is dan ik. Wanneer je geen andere mogelijkheid hebt dan profvoetballer worden: dat kan ook verlammend werken, de druk kan te hoog worden.”

Jij bent een slimme voetballer in het veld. Is een slimme voetballer ook automatisch een slim mens?

“Dat denk ik niet. Een slimme voetballer heeft gevoel voor ruimte, ziet waar je moet lopen, waar de openingen zijn. Het zou toevallig kunnen samengaan met intelligentie buiten het veld, maar dat hoeft niet. Een andere vorm van slimheid is nadenken over tactiek, hoe spelen we als team? Misschien gaat dat vaker samen met algemene intelligentie.”

Moet je een egoïst zijn, of een klootzak, om op het hoogste niveau te voetballen?

“In het begin maakte ik tijdens trainingen of wedstrijden weleens de fout om over medespelers te denken: we zijn ook vrienden, ik moet rekening met hem houden. Dat kon ten koste gaan van mijn eigen spel. Het is dubbel: je moet een egoïst zijn, als je niet presteert kiezen ze zo voor een ander – maar voetbal is ook een teamsport, je doet het samen.”

Aan het begin van het seizoen 2018-2019, waarin Ajax de halve finale van de Champions League haalde, zat Carel Eiting dicht tegen een basisplaats aan. Zijn teamgenoten uit de jeugdopleiding – Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek – maakten na dit jaar grote internationale transfers. Eiting raakte tijdens dat seizoen twee keer geblesseerd en kwam via de buitenlandse clubs KRC Genk en Huddersfield Town dit seizoen terecht bij FC Volendam. “Nee, ik denk nooit: wat als ik toen niet geblesseerd was geweest? Ik kijk naar het nu. Welk niveau kan ik nu bereiken? Het heeft geen zin om op een andere manier te denken.”

“Als kind had ik een droom: in Ajax 1 spelen. Ineens had ik mijn doel bereikt, het gebeurde sneller dan ik had verwacht. En daarna raakte ik geblesseerd en was ineens alles anders. Je kunt niets plannen. Ik ben nu fitter dan ooit en mijn doel is om dit seizoen 34 wedstrijden te spelen en met Volendam te handhaven in de Eredivisie. Daarna wil ik weer een stap omhoog maken. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Tijdens de wedstrijd tegen Ajax, vorige maand, gaf Eiting de voorzet waaruit Volendam 0-1 scoorde. Direct na de wedstrijd werd Ajaxtrainer Alfred Schreuder ontslagen. “Het was als thuiskomen, het onthaal van het publiek voelde geweldig. En het was gek, omdat ik zoveel mensen bij Ajax ken. Tijdens de wedstrijd was ik daar niet mee bezig, je richt je op je eigen team en we haalden een ongelooflijk resultaat. Voor Alfred vind ik het jammer, we hebben vroeger fantastisch samengewerkt bij Ajax, ik gun hem het allerbeste.”

CV Carel Eiting (Amsterdam, 1998) is profvoetballer en speelde van 2007 tot 2020 voor Ajax. Nu voetbalt hij bij FC Volendam

De stad van... Carel Eiting Echt Amsterdams

“Door de stad fietsen en een kopje koffie drinken.” Accent

“Het is niet plat Amsterdams, maar toch wel Amsterdams, denk ik.” Havermelk

“Van mijn diëtist mag ik geen melk meer drinken, daar krijg ik een slechte reactie op.” Huur of koop

“Zelf had ik de mogelijkheid om te kopen, maar ik besef dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Ik hoop dat iedereen een plekje kan vinden in de stad.” Import

“Dat kunnen zeker Amsterdammers worden, als ze meegaan in de cultuur van de stad. Alleen gebeurt dat niet automatisch bij iedereen.”