FC Volendam schorst Tayrell W. in afwachting van onderzoek naar zware mishandeling

Het incident vond plaats in de nacht van 16 op 17 juli in Club Air in de Amstelstraat. Een vrouwelijke bezoeker werd zwaar mishandeld en aangerand, nadat ze de versierpoging van twee mannen had afgewezen. Naar aanleiding van een uitzending van opsporingsprogramma Bureau020 op AT5 heeft W. zich bij de politie gemeld.

W. heeft tegen FC Volendam gezegd dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan ‘strafbaar handelen’. In afwachting van de uitkomst van het politieonderzoek heeft de club hem wel met onmiddellijke ingang geschorst.