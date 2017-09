Fatima Elatik voortijdig gestopt bij politie als diversiteitsdirecteur

Dat meldt het AD vrijdag op basis van een interne brief van de eenheidsleiding, die de krant in bezit heeft.



Elatik zou eigenlijk per 1 oktober stoppen, maar is nu al niet meer werkzaam in het politiekorps. Het programma dat Elatik opzette bij de politie, dat voor meer aansluiting bij de multiculturele samenleving zou moeten zorgen, gaat 'een nieuwe fase' in, zo staat in de brief. 'En daar is een andere benadering én sturing voor nodig.'



Salaris

Tegen het AD zegt Elatik dat ze eigenlijk al in februari wilde stoppen. 'Mijn vertrek stond al heel lang gepland. Het programma gaat een nieuwe fase in. En ik ben ook wel toe aan een nieuwe uitdaging, om eerlijk te zijn.'



Elatik was de afgelopen weken om verschillende zaken negatief in het nieuws, waaronder haar vriendschap met Saadia a.-T., radicaliseringexpert en voormalige adviseur van burgemeester Eberhard van der Laan. Zij werd eind juli geschorst.