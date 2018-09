Fastfoodketens in Ferdinand Bolstraat baart buurt zorgen

Kaalslag

De Vrienden van de Pijp waarschuwen al jaren voor deze ontwikkeling die naar zij vrezen uiteindelijk leidt tot eenvormigheid en kaalslag. "Ik kan het de ondernemers niet kwalijk nemen. Zij moeten elke maand de huur betalen, een huur die alleen maar hoger wordt nu de metro is gaan rijden. Er zijn tijdens de werkzaamheden al veel kleine winkeliers failliet gegaan. Maar het internationale toerisme is geen goed verdienmodel, als de buurt als geheel zijn aantrekkingskracht verliest."



Er is meer tegenstand nodig om deze ontwikkeling te stuiten, zegt Van der Ven. "Het pand van Dunkin' Donuts is volgens het bestemmingsplan voorbehouden aan een lunchroom. Door de donuts op een bordje uit te serveren is de fastfoodzaak plotseling een lunchroom. Dat is de manier waarop de bedrijven opereren. Het stadsdeelbestuur zou veel creatiever moeten zoeken naar manieren om hun komst tegen te houden.



'Huili-huilie'

Dat kan ook met de verlening van allerlei vergunningen."Dat het stadsdeel nu zegt de komst van de fastfoodketens te betreuren, noemt Van der Veen een voorbeeld van 'huilie-huilie'.



"We vragen het stadsdeel al jaren om te komen met een visie voor het gebied. Daarin kun je duidelijk aangeven wat je wel wilt en wat je niet wilt. Die visie is er nooit gekomen. De realiteit is dat het stadsdeelbestuur met name in de vorige periode geen poging heeft willen doen om deze ontwikkeling af te remmen. En nu worden er krokodillentranen vergoten."