Fashion action tegen Primark: ‘Koop geen goedkope shit, maar repareer’

Actie tegen winkelketen Primark op het Damrak. Beeld Marc Kruyswijk

De meeste passanten op het Damrak lopen aan de actie voorbij. Of sluiten aan in de rij bij de ingang van de Primark. Het deert de actievoerders niet: “Het is onze plicht om hen te wijzen op het feit dat het ook anders kan. Je moet ergens beginnen.”

Met hun Fashion Action zegt Extinction Rebellion op te komen voor de belangen van arbeiders. Door de coronacrisis hebben grote kledingbedrijven orders geannuleerd en weigeren nu om arbeiders te betalen, aldus de actievoerders.

Volgens hun woordvoerder moeten ook klanten hun verantwoordelijkheid nemen. “Mensen kopen goedkope shit en denken daarmee vrijheid te consumeren. Maar het tegenovergestelde is het geval. Mensen worden uitgebuit. In fabrieken, maar ook hier in Nederland.”

Voorbijgangers kunnen zich aansluiten en leren hoe ze hun eigen kleren kunnen repareren. Beeld Marc Kruyswijk

Oneerlijk

De rebellen zeggen nadrukkelijk er niet te zijn om de consument een schuldgevoel aan te praten. “Wat er aan de hand is, is niet de schuld van klanten, maar van de praktijken van rijke modebedrijven. Praktijken die gegrond zijn in het voortzetten van systemen van onderdrukking, waaronder seksisme, racisme en westerse superioriteit. Wij willen dat doorbreken.”

Zo wordt er gewezen op het feit dat Primark medewerkers van winkels tijdens de lockdown doorbetaalde om niks te doen. “Terwijl de arbeiders in Bangladesh wel werkten, maar niet betaald krijgen. Dat is oneerlijk.”

Primark heeft volgens de actievoerders genoeg geld om iedereen te betalen. Een gemiddelde kledingwerker verdient ongeveer 80 euro per maand, zeggen zei. Vorig jaar heeft Prmark 913 miljoen euro winst gemaakt, aldus de rebellen.

Mensen kunnen zich aansluiten en leren hoe ze hun eigen kleren kunnen repareren. De actie en gratis workshop zal elke derde zaterdag van de maand plaatsvinden, aldus Extinction Rebellion. Elke eerste zaterdag van de maand is er een Brei-In in Utrecht bij Hoog Catharijne. “Wij herstellen onze band met mode, we bieden een alternatief voor de doorgedraaide mode-industrie door te repareren,” aldus de initiatiefnemer van de Fashion Action.