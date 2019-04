Fans woedend: Drake treedt niet op bij afterparty in Club Air

'Op de site staat in dikke koeienletters 'Hosted by Drake', maar Drake heeft 30 minuten in de VIP gestaan en is toen weer weggegaan. Snap hier echt helemaal niks van,' schrijft een teleurgestelde bezoeker op Instagram.



Het is een van de vele boze reacties op de 'Europe Tour Closing Party' van Drake dinsdagavond in Air. Daar zou de Canadese rapper zijn opwachting maken na een concert eerder die avond in de Ziggo Dome.



Maar ondanks een video op Instagram waarin te zien is hoe Drake uit een auto stapt en richting de club loopt, zeggen veel bezoekers weinig van hem te hebben meegekregen. De rapper zou dus een tijdje in het VIP-gedeelte hebben gestaan, maar dat wordt ook tegengesproken.



Geld terug

Op Facebook en Instagram regent het daarom klachten. 'Oplichters, jullie geven iedereen hun geld maar terug,' schrijft iemand. 'Als ze denken dat iedereen zich zo laat naaien, zijn ze nog lang niet klaar met ons,' zegt een ander.



Veel mensen eisen hun geld terug van Club Air en mede-organisator FAM Events & Entertainment. Tickets waren te koop vanaf 77 euro, maar sommige bezoekers zeggen aan de deur zelfs 300 euro te hebben betaald. Veel mensen ging er vanuit dat ze dan ook echt een concert van Drake te zien zouden krijgen.



In de steek gelaten

FAM Events & Entertainment zegt er ook van te balen. Hen is door het management van Drake beloofd dat de rapper ook echt de microfoon zou pakken. "Maar hij is een uur binnen geweest en zei toen dat hij wegging," zegt Yinon Cortissos van FAM. "Hij heeft ons ook in de steek gelaten."



Cortissos zegt woensdag met een 'passende oplossing' te komen voor de gedupeerde bezoekers. Wat die oplossing precies inhoudt, kon hij nu nog niet zeggen.



Het is niet de eerste keer dat de rapper zich de woede van fans op de hals haalt. In maart 2017 liet hij zijn fans wachten in de Ziggo Dome omdat hij ziek zou zijn. En dit jaar werd een concert zonder reden afgelast en werden twee andere optredens verplaatst.



