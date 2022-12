Fans vieren WK-overwinning Marokko op straat met vuurwerk, gedans en tamboerijnen - tot het noodbevel komt

Marokko plaatste zich dinsdag voor het eerst ooit voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Amsterdam verzamelden supporters zich op straat om de overwinning uitbundig te vieren met gedans, gejuich, getoeter en vuurwerk. Tien personen werden aangehouden.

Uitgesproken vrolijk, zijn de voetbalsupporters die dinsdagmiddag naar Marokko-Spanje gaan kijken in het Meervaart Theater. Zelfs het jongetje dat een vers gekocht bladerdeeghapje nog voor hij een hap heeft genomen op de grond heeft laten vallen, huilt niet. Hij krijgt direct een nieuwe van de man achter de bar. “Ik zou mijn toko zo weggeven, als je me belooft dat Marokko dan wint.”

De blauwe zaal van het theater is volledig uitverkocht. Iedereen die dat wilde kon er voor 29,95 euro een zitplek bemachtigen om de wedstrijd op groot scherm te kijken met een voorprogramma van Comedygroep Borrelnootjez en een naprogramma. Er hangt behalve euforie ook spanning in de lucht bij de 240 aanwezigen, die uiteindelijk een eigen naprogramma opvoerden.

Tamboerijnen en dans

“Ik voel adrenaline door m’n lijf door de wedstrijd en omdat we hier met z’n allen bij elkaar zijn,” zegt Mustapha Bouimj die zijn vier neefjes heeft meegenomen naar de wedstrijd. “Kijk hoever we zijn gekomen, dit is historisch gezien fantastisch. Als ze straks gaan scoren, dan zal je de grond voelen trillen van vreugde. Zo trots zijn wij.”

Marokko heeft dinsdagmiddag geschiedenis geschreven door zich voor het eerst te plaatsen voor de kwartfinales van het WK-voetbal. Dat ging niet vanzelf, na extra tijd en verlenging kwamen de penalty’s. Spanje miste ze allemaal en nog voor Marokko officieel won, sprongen de aanwezigen in de Meervaart van hun stoel de lucht in. Ze klommen op elkaar van vreugde, zakten in op de grond en gingen door met juichen. Anderen renden door de zaal heen, knuffelden elkaar en speelden op meegebrachten tamboerijnen terwijl weer anderen op de maat dansten.

Vuurwerk

Op andere plekken in de stad verzamelden trotse Marokkofans zich eveneens om feest te vieren. Op de Burgemeester De Vlugtlaan in Amsterdam-West stroomden toeterende fans toe, ze zwaaiden met vlaggen, auto’s toeterden, er hingen Marokkaanse vlaggen uit ramen. Op het Mercatorplein verzamelden zich honderden mensen. Met spinnende scooters van grotendeels jonge jongens werd het kruispunt gedomineerd, er was sier- en knalvuurwerk en ook hier knuffelden vriend en onbekende elkaar.

Een groepje vrouwen vond een kleine honderd meter van het plein een rustige plek om samen te dansen en te zingen. Langs hen reden toeterende auto’s met mensen die uit het raam hingen en met de Marokkaanse vlag wapperden. Ze zwaaiden en zongen met elkaar mee.

Noodbevel

Om 20.25 uur vond de politie het welletjes en kondigde het een noodbevel af voor het Mercatorplein. Iedereen moest het plein verlaten. De grootste groep rende direct weg, een kleiner deel verdween pas nadat agenten met wapenstok in de hand op het plein verschenen en er ook politiehonden zichtbaar werden. Er was ook een een waterkanon van Duitsland aanwezig, maar dat werd niet gebruikt.

De politie Amsterdam meldde dat er vuurwerk werd afgestoken en op auto’s werd gedanst. Ook werd er volgens de politie met vuurwerk naar hen gegooid. Ze verzocht ‘onruststokers om huiswaarts te keren en thuis het feest rustig verder te vieren’.

Even leek het een kat en muis spel te worden, maar nog geen uur nadat het noodbevel werd afgegeven was het weer rustig op het plein. Verkeer kon doorrijden en ook trams stopten weer op hun gebruikelijke halte bij het Mercatorplein.