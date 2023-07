Fans klagen over kaartverkoop Taylor Swift: ‘Mij is een worst voorgehouden die niet te pakken was’

De Amerikaanse artiest Taylor Swift geeft begin juli drie concerten in de Johan Cruijff Arena. Beeld Taylor Hill/Getty Images

Je moest er wat voor overhebben: behalve geld voor een kaartje en wat digitaal vernuft, vooral een hoop geduld en een flinke portie geluk. Eerst moesten fans zich van tevoren registreren om überhaupt mee te dingen naar een kaart voor een concert van Taylor Swift op 4, 5 of 6 juli 2024 in de Johan Cruijff Arena. De gelukkigen die door deze pre-registratie kwamen, kregen een code toegestuurd waarmee ze konden inloggen voor de daadwerkelijke tickets. Woensdag om 14.00 uur was het zover: Swifties namen vol spanning plaats achter de computer en sloten zich aan in de digitale wachtrij. Een oproep van Het Parool met de vraag hoe dat verliep, leverde vooral klachten op.

Foutmelding

Claire van den Bergh wist de voorselectie samen met haar dochter te overleven, en had het gevoel al met één been in de Johan Cruijff Arena te staan. ‘Niks is minder waar,’ schrijft ze. ‘We hebben meer dan twee uur gewacht op het slinken van de wachtrij en toen we eindelijk aan de beurt waren, zagen we alleen nog vip-mogelijkheden voor meer dan 3000 euro.’

Teruggaan om te kijken of er nog andere opties waren, gaf een foutmelding, schrijft ze. ‘Leren omgaan met teleurstellingen is ook wat waard, maar hier werd een worst voorgehouden die nauwelijks te pakken was.’

Meer mensen kregen een foutmelding. De dochter van Anouk Thomissen schoof gestaag op in de wachtrij. Iets na 14.00 uur had ze nog 38.873 wachten voor zich, ruim een uur later stond ze op plek 831 en een halfuur later resteerden ‘dikke tranen’, schrijft ze. Na een foutmelding moest haar dochter opnieuw in de wachtrij staan. ‘Dit keer met 68.826 mensen voor zich. Wat een ellende.’

‘Oeps, er ging iets mis’

Een andere fan, die dinsdag ook al pech had gehad in de wachtrij voor een ticket voor een concert in Parijs, kwam er in eerste instantie wel doorheen. ‘Maar toen ik op doorgaan klikte, kreeg ik steeds de melding ‘oeps, er ging iets mis’. Toen ik na verschillende pogingen toch een plek kon selecteren, kwam er opnieuw een foutmelding en moest ik mij opnieuw aanmelden op Ticketmaster. Na zes pogingen werd ik eruit gegooid en achteraan de wachtrij geplaatst op plek 79.000. Ik ben diep teleurgesteld, terwijl ik er zo dichtbij was.’

Janneke van de Schoot viste ook achter het net, maar is niet ontevreden over de werkwijze. ‘We begonnen als 64.118de in de wachtrij en dan weet je eigenlijk al dat het lastig gaat worden. Ik vind wel dat het systeem verder prima werkte, het liep niet vast en je werd goed op de hoogte gehouden van het aantal en de best beschikbare kaarten. Het was de moeite waard om te proberen, maar het is helaas niet gelukt.’

‘Drie kwartier refreshen’

Anderen hadden meer geluk. Andries van Moorselaar kreeg na ruim twee uur toegang tot de kaartverkoop. ‘Alles liep soepel – je hebt wel geduld en een gevulde creditcard nodig, maar eind goed al goed. Het leven is verrukkelijk.’

Voor Gerard Alberts, vader van een Swifty, verliep het ook ‘erg soepel’. ‘Eigenlijk moesten we bij Ticketmaster maar twintig minuutjes wachten in de rij.’ Hij wist ook via een Duitse ticketsite kaarten te bemachtigen. Na ‘drie kwartier refreshen en door de errors heen klikken’ wist hij ook vier kaarten te scoren voor een concert in Duitsland.

