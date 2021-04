Fans en spelers vieren officieus kampioenschap Ajax bij parkeerdek Arena

Davy Klaassen scoort de 2-0 en viert dat met de aanwezige Ajax-fans. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

De rest van zijn wedstrijdkleding heeft de aanvoerder van Ajax naar beneden gegooid. Onderaan het dek hebben zich zondagmiddag na de 2-0 zege op AZ een paar duizend fans verzameld. Ze zingen de spelers en technische staf toe. “Kampioenen olé olé, kampioenen olé olé.”

Officieel is het 35ste kampioenschap van Ajax overigens nog niet binnen. PSV zou de koploper in punten (76) immers nog kunnen achterhalen. Maar het doelsaldo van Ajax is zo veel beter (33 goals) dan dat van de nummer twee van de eredivisie dat er in de laatste vier wedstrijden van het seizoen geen verandering meer zal komen in de stand.

Bij AZ, ook een van de concurrenten in de titelstrijd, hebben ze zich neergelegd bij de suprematie van de ‘grote broer’ uit Amsterdam. “Ik feliciteer Ajax met het kampioenschap,” zei AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners na het duel. “Ze hebben de titel verdiend. Ze zijn niet voor niets zoveel punten uitgelopen op de rest. Ajax is de beste ploeg van de eredivisie.”

‘Erik bedankt’

Arm in arm vieren de spelers van Ajax een feestje op hun ‘bordes’. Na alle plichtplegingen met de media meldt ook trainer Erik ten Hag zich bij zijn ploeg. “Erik bedankt, Erik bedankt!” scanderen de supporters. De iele Ten Hag danst met de robuuste Winston Bogarde, een van zijn assistenten. Ook algemeen directeur Edwin van der Sar steekt even zijn hoofd over de reling. “Van der Sar, wie kent hem niet, Van der Sar, Van der Sar is een echte Ajacied.”

Van der Sar had vóór de wedstrijd tegen AZ de microfoon ter hand genomen. Hij bedankte de 7500 supporters voor hun komst en sprak de hoop uit dat er volgende week tegen Emmen ook weer publiek welkom is. “Laten we hopen op meer dan de 7500 mensen die er vandaag zijn. Het zijn zeven moeilijke maanden geweest. We hebben jullie gemist.”

Ten Hag onderstreepte de woorden van zijn directeur. “Het geeft zoveel fleur als je het stadion betreedt en je ziet en hoort de fans. Profvoetbal hoort voor publiek gespeeld te worden. De emotie, de entourage, dat prikkelt de spelers.”

‘Geweldige mentaliteit’

Ajax had het moeilijk tegen AZ, dat nog in strijd verwikkeld is met PSV om de tweede plaats. Dat juist Davy Klaassen de ban brak in de 66ste minuut was geen toeval. In de extra tijd maakte de middenvelder ook de 2-0. Ten Hag: “Hij is aanvallend slim en verdedigend ontzettend belangrijk. Davy brengt een geweldige mentaliteit mee. Hij laat zijn kop nooit hangen.”

Klaassen staat tijdens de huldiging ook in zijn blote bast. De Argentijn Lisandro Martínez ziet het lachend aan. Hij gooit zijn jas naar de fans. Edson Álvarez draagt zijn dochtertje Valentina op zijn arm. Zijn vrouw staat op een afstandje te filmen. De Mexicaan moest beiden lang missen wegens het uitblijven van een verblijfsvergunning, maar nu straalt hij van oor tot oor. Hij blijft als laatste speler op het dek. “Edson Álvarez! Edson Álvarez!”