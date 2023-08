Fanmail en extra voeding ten spijt: de 130 jaar oude rode beuk op De Nieuwe Ooster moet tóch worden omgekapt

Te midden van alle bloeiende planten en groene bomen staat de rode beuk er mistroostig bij. Hij heeft het niet gered. Beeld Koosje Koolbergen

Het is een vreemd gezicht. Te midden van alle vol in het blad staande bomen staat daar, in vak 20 van De Nieuwe Ooster, die kale boom. Alsof het alleen voor hem al herfst is. En aan zijn voet groeien welig de zwammen die hem hebben aangetast. De rode beuk is ten dode opgeschreven.

In oktober van het vorige jaar stond in deze krant een reportage over de rode beuk. De boom, die er al staat sinds de begraafplaats in 1892 in gebruik werd genomen, was er slecht aan toe. De reuzenzwam, een parasitaire schimmel, had de boom ernstig aangetast. Er was eigenlijk geen redden meer aan.

Johan Mullenders, sinds 1992 hovenier op De Nieuwe Ooster, was zo begaan met de boom dat hij een e-mailadres voor de boom aanmaakte zodat liefhebbers en bewonderaars van de boom, en dat waren er heel veel, hem een hart onder de riem konden steken.

De fatale reuzenzwam

De rode beuk kreeg vele, vele hartverwarmende reacties. Het heeft de boom nog net even kunnen redden. Stond er toen nog een bord bij de boom met informatie en het e-mailadres, nu is er op dat bord iets heel anders te lezen. ‘Rode Beuk moet worden gekapt’, is de aanhef. Daaronder: ‘Zoals u kunt zien gaat het niet goed met De Grote Rode Beuk. Ondanks alle zorg, extra voeding, aandacht, bemoedigende brieven en steunbetuigingen is de schimmelaantasting door de reuzenzwam de boom fataal geworden.’

‘Vanwege de veiligheid van bezoekers, wandelaars en medewerkers van de begraafplaats zijn we genoodzaakt de boom te kappen. Dit gaat gebeuren in februari 2024.’

Mullenders liet in februari van dit jaar nog weten dat hij hoopte dat er ‘straks weer blaadjes aankomen, maar ik verwacht dat de boom heel slecht of niet zal uitlopen. Hij is nog niet dood, maar wel erg slecht.’ Er bleef nog wel steeds post voor de boom binnenkomen.

Afscheidsceremonie

En nu staat hij er, op her en der een enkel blaadje aan een tak na, mistroostig bij. Maar de boom zal niet zomaar verdwijnen. ‘Ik heb het idee geopperd om voorafgaand aan de kap op woensdag 21 februari een afscheidsceremonie te houden voor de boom. In onze aula wordt een en ander verteld over de beuk zelf, maar ook over het belang van de boom in de stad. Het wordt een soort van eerbetoon aan alle bomen die wij (de mens) in het verleden gekapt hebben en nog gaan kappen,’ laat Johan Mullenders per mail weten.

‘Momenteel wordt een pianomuziekstuk gecomponeerd voor de beuk dat in de aula zijn primeur krijgt. Na de ceremonie lopen alle belangstellenden naar de beuk alwaar een gedicht zal worden voorgedragen. De dag erna wordt de boom gekapt.’

Het belooft een bijzondere bijeenkomst te worden, want volgens Mullenders is er nog nooit op een begraafplaats een afscheidsdienst voor een boom gehouden.