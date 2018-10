Familiemoord in Zuid: twee vrouwen, meisje (5) en man dood

De politie kreeg rond 01.00 uur meldingen van buurtbewoners dat in het huis in de Herculesstraat, vlakbij het Olympiaplein, schoten hadden geklonken.



In het huis trof de politie de lichamen van een man, twee vrouwen en een vijfjarig meisje. De politie vermoedt dat de man eerst de anderen heeft doodgeschoten en vervolgens zichzelf.



De overleden man is 50 jaar oud, de vrouwen zijn 30 en 67 jaar oud. De vrouw van 30 en de man van 50 jaar oud waren de ouders van het 5-jarige meisje.



Afgezet

Een buurtbewoner hoorde in de nacht van zondag op maandag rond 01.00 uur schoten, toen hij zijn hond uitliet. "Kort daarna hoorde ik nog twee knallen. Toen heb ik de politie gebeld."



Volgens de man, die niet met zijn naam wil worden genoemd, zou de familie contact hebben gehad met hulpverleningsinstanties. Dat kan de politie echter niet bevestigen.



De Herculesstraat, een straat waar sociale huur en koopwoningen elkaar afwisselen, is maandagochtend nog steeds afgezet. De politie doet onderzoek in de woning.