Familieleden voortvluchtige ‘Bolle Jos’ Leijdekkers vervolgd voor witwassen

Compositietekening van Jos Leijdekkers, alias ‘Bolle Jos’. Beeld Politie

Justitie is al geruime tijd op zoek naar de 31-jarige ‘Bolle’ Jos Leijdekkers. Leijdekkers, ook bekend onder de bijnaam ‘Josje Breda’, wordt door opsporingsinstanties beschouwd als een sleutelspeler in de grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto was gestapt.

Leijdekkers staat sinds mei vorig jaar op de Nationale Opsporingslijst. Dinsdag 14 maart verhoogde justitie de beloning voor de tip die leidt tot zijn aanhouding naar 200.000 euro.

Bij de opsporingsdiensten leeft het idee dat Leijdekkers mogelijk in Turkije verblijft. In augustus en december vorig jaar zou hij daar, volgens de politie, bezoek hebben gehad van zijn moeder en zijn zus.

In januari dit jaar deed de politie invallen in Breda en Rotterdam. Daarbij werden kostbare horloges, sieraden, handtassen en grote contante geldbedragen van tienduizenden euro’s en buitenlandse valuta in beslag genomen. Ook werden twee valse Duitse paspoorten gevonden.

Justitie vervolgt de 68-jarige moeder en de 27-jarige zus van Leijdekkers nu voor witwassen. Advocaat Guy Weski, die een van de familieleden bijstaat, wil niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen.

