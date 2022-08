Familieleden vermoorde Rodney Mijnals gaan elkaar te lijf in de rechtbank

Zeker twintig familieleden van het slachtoffer waren maandag bij de eerste pro forma zitting in de rechtbank van Alkmaar. Beeld Remko de Waal/ANP

“Kom dan! Kom naar buiten dan!,” roept een man in de gang van de rechtbank Alkmaar. “Mijn huur wordt gewoon doorbetaald. Ik ga gewoon voor je zitten.” Zijn neef, gehuld in een trainingspak, lijkt er niet van onder de indruk. “Ik kom wel naar buiten. Wat wil je doen dan? Ik ben niet bang voor je.”

Het kost familieleden, parketwachten en aanwezige politieagenten grote moeite om beide partijen uit elkaar te houden.

De 41-jarige Rodney Mijnals werd in februari dit jaar doodgeschoten in zijn woning in Amsteldorp. Na de moord werd een hoeveelheid drugs gevonden in de woning van Mijnals. Het vermoeden bestaat dat Mijnals actief was in de drugshandel.

Verscheurde familie

Daarnaast gold Rodney Mijnals als een bekend en geliefd figuur. Zeker twintig familieleden van het slachtoffer waren maandag naar de eerste pro forma zitting in de rechtbank van Alkmaar gekomen. Sommigen hadden truien aan met daarop foto’s van ‘Henkie’ of ‘Heineken’, zoals Mijnals bekend stond. “We hopen iets meer te weten te komen over de achtergronden van de moord,” zegt een neef die een trui aanheeft met daarop foto’s van Mijnals. “Het heeft onze familie compleet verscheurd.”

Daarmee doelt hij op de hoofdverdachte in de zaak: de 22-jarige Serginnio O. Hij is een volle neef van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan Mijnals te hebben doodgeschoten. Op een kogelhuls die bij het slachtoffer werd gevonden zat zijn DNA. Ook werd zijn auto rondom het tijdstip van de moord gezien in Amsteldorp. Daarnaast maakte de telefoon van O. verbinding met een telefoonmast in de buurt van Mijnals’ woning.

Het is niet het enige waarvan O. verdacht wordt. Volgens justitie heeft hij ook geprobeerd om een buurtjongen dood te schieten. Die raakte gewond aan zijn arm.

‘Billenlikker’

Serginnio O. ontkent betrokken te zijn geweest bij de moord. Hij heeft verklaard een dag eerder een kogel in zijn handen te hebben gehad, zijn auto had hij op de bewuste avond uitgeleend en ten tijde van de moord was hij bij zijn vriendin.

Vlak voor het einde van de zitting zegt Serginnio tegen de rechter: “De helft die hier zit irriteert me. Ik wil graag terug naar mijn bed.” Dat is tegen het zere been van de nabestaanden die achter hem in de zaal zitten. Een oom begint te foeteren op Serginnio. “Je bent een billenlikker,” bijt die hem toe.

Daarop ontstaat het nodige tumult in de zittingszaal. Een oom wordt opzij geduwd en valt op de grond. Buiten op de gang staat de broer van Serginnio. Familieleden vliegen hem aan. Er vallen over en weer een paar rake klappen. Een vrouwelijk familielid probeert de gemoederen te bedaren. “Hou op, anders kunnen we nooit meer naar een zitting toe!”