Familieleden vallen agenten aan bij aanhouding

Beeld ANP

“De aanhouding verliep in ieder geval niet zonder slag of stoot,” zegt de woordvoerder van de politie over het voorval vrijdagavond. Agenten wilden een aanhouding verrichten in een afpersingszaak, maar kregen meerdere familieleden tegenover zich die zich verzetten tegen de actie.

In het geduw en getrek raakte een politieagente gewond. Omdat een man de agenten belemmerde in hun werk werd hij naast de eerste verdachte in de boeien geslagen. Vanwege de onrust werden meerdere politiewagens opgeroepen om te assisteren. Inmiddels is het weer rustig in de straat.