Familie vermoorde broer van kroongetuige Nabil B. wil veel hogere straf

De gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp waar woensdag de zaak in hoger beroep rond de moord op Reduan B. dient. Beeld Dingena Mol

De nabestaanden leven ‘in onbegrip en angst’ door de ‘laffe, harteloze en meedogenloze’ daad, benadrukte moeder B. in een namens haar voorgedragen verklaring.

“Niet op een normale manier afscheid kunnen nemen van mijn zoon. De hectiek en paniek in de dagen erna. Vervolgens moeten onderduiken, weg van huis en haard. Wij lijken sindsdien in een gevangenis te zitten. Opgesloten met onze onverwerkte rouw, onze angst en ons verdriet.”

De moord op Nabil B.’s advocaat Derk Wiersum verhevigde het beklemmende gevoel. “Soms, heel soms zijn er momenten dat ik even vergeet in welke situatie we zitten. En dan brengt de moord op Derk Wiersum alles weer terug. Wéér een onschuldige. Je voelt de pijn op afstand. Je herbeleeft de dood van je eigen zoon. Slapeloze nachten volgen weer.”

In de verklaring benadrukte de moeder dat haar zoon Nabil ‘alles wat gebeurt, gewoon had voorspeld’. “Hij waarschuwde de overheid voor deze gruweldaden, volgens hem lag het in de lijn der verwachting dat er doden zouden vallen in mijn familie en bij anderen als er geen adequate maatregelen zouden worden getroffen. Maar Nabil werd niet serieus genomen en wij werden aan ons lot overgelaten.”

Het is ‘moeilijk te begrijpen en al helemaal niet te geloven’ dat S. ‘in een waas heeft gehandeld’, aldus de moeder. Tot de verdachte: “Je hebt dagen, weken, maanden gehad om je te bedenken... maar dat deed je niet. Je koos ervoor een onschuldige, hardwerkende, liefhebbende vader, broer en zoon van het leven te beroven. En daarna gewoon weer naar het werk te gaan.”

Dat de hele familie nog altijd zit ondergedoken, beklemt haar. “Niet alleen zijn we een zoon, broer en vader verloren, sindsdien leven we nog altijd in wanhoop en angst ondergedoken met geen enkel uitzicht op verbetering daarin. Na de ultieme prijs die we hebben moeten betalen, de dood van mijn zoon, zijn wij nog altijd veroordeeld tot een isolement, opgesloten met onze angst en verdriet.”

De moeder hoopt dat S. ‘de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengt’.

Zus

Een zus van Reduan riep het gerechtshof op in te grijpen nu kille ‘moorden op bestelling’ steeds vaker voorkomen. Tot S.: “Moorden waarbij geld of een verslaving de enige drijfveren zijn iemand van het leven te beroven en daarbij ontzettend veel mensenlevens te verwoesten. Besef je wel wat je gedaan hebt? Jij houdt een onmenselijk systeem in stand. Zonder een trouwe loopjongen zoals jij, is er geen leger.”

Ze riep de verdachte op de politie verder te helpen, zeker nu ook advocaat Wiersum is geliquideerd, waarschijnlijk in opdracht van dezelfde, voortvluchtige Ridouan Taghi die haar broer heeft laten doodschieten.

“Intussen is mede door jouw stilzwijgen weer een dode gevallen. En zeventig dagen geleden wéér een laffe en gruwelijke moord. Arme, arme Derk Wiersum, de advocaat van mijn andere broer. Hoe kon dit weer gebeuren? Waarom werd ook hij niet beveiligd?”

Het leven van de familie is totaal verwoest, herhaalde de zus. “Wij leven in een wereld waarvan we eigenlijk geen deel meer van mogen uitmaken. Wij kunnen niet meer naar ons werk, wij kunnen elkaar niet meer vrij bezoeken. Onze kinderen mogen niet meer naar hun scholen, mogen hun vriendjes, nichtjes en neefjes niet meer zien.”

Om veiligheidsredenen moeten de familieleden hun identiteit voor hun nieuwe omgeving geheimhouden.

“Binnen enkele uren na de dood van mijn broer, verdwenen mijn LinkedIn, mijn CV, mijn diploma’s en mijn netwerk. In één klap, alles weg! Jij hebt niet slechts Reduan van ons afgenomen, maar ook zijn kinderen. Die mogen wij niet meer zien. Je hebt onze identiteiten, ons verleden en onze toekomst afgenomen. En ons gevoel van veiligheid en geborgenheid.”

Andy S. zou verandering kunnen brengen, maar doet dat niet. De zus: “Het ergste van alles is dat jij deze hel in stand laat en dat er morgen weer een persoon wordt aangesproken die een simpele oplossing ziet voor de puinhoop die die van zijn eigen leven heeft gemaakt, die exact dezelfde afwegingen maakt en het systeem in stand houdt. Deze moordmachine. Dat is geen fabeltje, door de dood van mijn broer Reduan en Derk is dat de harde werkelijkheid.”

Dat verdachte Mo Razzouki in de parallel lopende zaak tegen de groepering van Ridouan Taghi heeft gesuggereerd dat kroongetuige Nabil B. en zijn broer Reduan samen in de drugshandel zaten, vindt de familie verschrikkelijk.

De zus noemde het ‘zeer pijnlijk’ dat verdachten ‘met ellenlange strafdossiers en antecedenten alles maar verzinnen om mijn broer postuum door het slijk te halen’.

“Pagina’s vol gissingen en gefabriceerde nonsens, maar geen enkel feit. Mijn broer Reduan is verscheidene malen met zijn bedrijf en persoonlijk glansrijk door de uitgebreide screenings gekomen van Schiphol, defensie, politie en AIVD. Dat waren allemaal klanten van hem,” zei de zus. “Het is heel jammer dat vage verzinsels van een verdachte in een grote strafzaak door sommige media klakkeloos worden overgenomen. Echte feiten en bewijzen zijn natuurlijk niet aan te dragen, want die bestaan gewoonweg niet.”

De familie wil levenslang voor Andy S., zei ook de zus: “Elke schutter moet snappen dat hij een netwerk faciliteert. Zonder de kleine jongens geen groot moordnetwerk. Als dit soort mensen zo laag worden gestraft, wat zal ze dan weerhouden?”