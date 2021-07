Familie Peter R. de Vries: ‘Situatie ongewijzigd, veel blijft onzeker’

Peter R. de Vries. Beeld ANP

De familie laat aan RTL Boulevard weten dat 'veel onzeker blijft' omtrent de situatie rondom De Vries, “Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt.” Voor nu is de familie dankbaar voor de goede zorg die De Vries krijgt in het ziekenhuis.

De Vries werd dinsdagavond rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. De misdaadjournalist had net de studio van RTL Boulevard verlaten, waar hij te gast was. Het tv-programma wordt om de hoek opgenomen. De misdaadjournalist ligt in het ziekenhuis, waar hij vecht voor zijn leven.

Verdachten

De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerschieten van misdaadverslaggever De Vries worden vrijdag voorgeleid. De rechter-commissaris bepaalt dan of de hechtenis langer gaat duren.

De vermoedelijke schutter die dinsdag vijf kogels zou hebben afgevuurd op Peter R. de Vries, is de 21-jarige Delano G. uit Tiel. De Pool Kamil E. (35) uit Maurik bestuurde de vluchtauto die is klemgereden op de A4.