Familie over dood filmmaker Wouter van Luijn: ‘Onderzoek op Mallorca deugt niet’

De Amsterdamse filmmaker Wouter van Luijn werd vijf jaar geleden om het leven gebracht op Mallorca. Komende week begint de strafzaak in Spanje. Zijn familie maakt zich daar grote zorgen over. ‘Ik heb er nog steeds spijt van dat we zijn lichaam niet in Nederland hebben laten onderzoeken voor een second opinion.’

Waar is Wouter? Het is zeven uur in de ochtend en Gerard van Luijn ziet dat het hotelbed naast het zijne leeg is. Daar had zijn 34-jarige zoon moeten liggen. Zijn vader vraagt zich af waar hij uithangt.

Het is juli 2018 en Wouter van Luijn heeft een drukke periode achter de rug. De filmeditor, die oorspronkelijk uit het Limburgse Arcen komt, heeft de afgelopen tien jaar keihard gewerkt. Na zijn afstuderen aan de Filmacademie heeft hij carrière gemaakt in de Amsterdamse filmwereld. Zijn naam staat op de aftiteling van succesvolle films als Rabat, Aanmodderfakker, Wolf, Brasserie Valentijn en Wij en daarnaast maakte hij een trits korte films, r­eclames en videoclips.

‘Hij zat erdoorheen’

“Hij zat erdoorheen,” zegt zijn moeder Marlies. “Daarom hebben we hem een vakantie aangeboden. Zo kon hij er even een paar dagen uit zijn.” Aanvankelijk was het plan om naar de Belgische kust te gaan. “Maar dat vond Wouter niks,” zegt zijn vader glimlachend. “Vakantie moet in de zon. Dus uiteindelijk werd het Mallorca.”

Samen met zijn vader gaat Wouter een lang weekend naar het grootste eiland van de Balearen. “Hij had er echt zin in,” zegt zijn zus Marieke.

Na aankomst checken Wouter en Gerard in bij hotel Fergus Bermudas, een hotel in Palmanova,. De eerste dag doen ze niet zoveel. Ze zitten op het strand en genieten van de zon. In de avond flaneren ze wat over de boulevard. Ze bekijken wat tattoozaken. Wouter wil al een tijdje een tatoeage van een ijsvogel laten zetten.

Omstreeks één uur ’s nachts belanden Wouter en Gerard bij Banana Joe’s, een bar niet ver van hun hotel. Terwijl Gerard op het terras zit, maakt Wouter binnen contact met mensen. “Hij was een echt mensenmens,” zegt zijn moeder. Omstreeks twee uur ’s nachts houdt Gerard het voor gezien, hij gaat terug naar zijn hotel.

Ligt hij al op het strand?

De volgende ochtend is Wouter in geen velden of wegen te bekennen. Misschien ligt hij al op het strand? Gerard wandelt naar de kust om te kijken of hij daar is. Ook loopt hij langs het zwembad. Nergens treft hij zijn zoon.

Wanneer Gerard gaat informeren bij de receptie, hoort hij daar dat de politie gebeld heeft met de vraag of ze Wouter van Luijn kennen. Gerard heeft dan nog geen idee wat er aan de hand is. “Ik moest mee naar het politiebureau,” zegt hij. “Er was een jonge rechercheur gestuurd om me op te halen.” Op het politiebureau krijgt Gerard het bericht dat geen ouder ooit wil krijgen.

Er wordt hem medegedeeld dat Wouter vroeg in de ochtend zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht en daar is overleden.

Terwijl Gerard van Luijn het verschrikkelijke bericht nauwelijks kan bevatten, krijgt hij een kaartje met daarop het telefoonnummer van het consulaat. “Dat was het dan. Daarna ben ik in een overvalwagen teruggebracht naar mijn hotel.”

Daar realiseert Gerard zich dat hij het thuisfront moet inlichten. Zijn vrouw en dochter weten nog van niks. Hij besluit eerst even naar zijn kamer te gaan om tot zichzelf te komen. Daar wordt hij gebeld door de receptie. Er blijkt een lokale journalist bij de balie te staan die hem vragen wil stellen over de dood van Wouter. Gerard staat de verslaggever niet te woord maar belt het consulaat. “Ze zeiden: vlug het thuisfront inlichten, want het nieuws gaat snel rond op Mallorca en sociale media.”

Als Gerard zijn vrouw Marlies belt, is zij aan het werk in een winkel. Marlies: “Ik heb een klant vastgepakt en gevraagd een collega te roepen. Ik dacht : ik moet naar Marieke, om te vertellen dat haar broer is overleden.”

Cocaïne kopen

Het nieuws over de dood van Wouter verspreidt zich razendsnel. BN’ers betuigen hun medeleven via sociale media. In de lokale Spaanse krant La Última Hora verschijnt het verhaal dat Wouter van 700 euro zou zijn beroofd, nadat hij met twee mannen, een Pakistaan en een Tunesiër, met een taxi naar de beruchte achterbuurt Son Banya was gegaan om cocaïne te kopen. Wouter zou aandacht hebben getrokken met een volle portemonnee. Tijdens de beroving zou Van Luijn klappen hebben gehad, waardoor een aneurysma (een uitstulping in een slagader) in zijn hoofd zou zijn geknapt.

De krant meldt dat Van Luijn zwaargewond bij een tankstation is gevonden door Adrián H. Die zou hem vervolgens naar het ziekenhuis hebben gebracht. H. zou bij de politie hebben verklaard dat hij Wouter rond 5 uur ’s ochtends zag liggen terwijl er vijf jongeren om hem heen stonden. Toen hij toeterde, sloegen de jongeren op de vlucht. De krant meldt verder, op basis van anonieme politiebronnen, dat Adrián H. is aangehouden als verdachte.

Het verhaal roept de nodige vragen op bij de familie Van Luijn. “De suggestie dat een jongeman, die met zijn vader een korte vakantie geniet, voor 700 euro cocaïne zou gaan kopen in Son Banya is absurd.”

Dat Wouter een beurs met daarin honderden euro’s zou hebben laten zien, kan volgens hen ook niet kloppen. “Wouter had nooit veel cash bij zich,” weet zijn zus Marieke. “En al helemaal geen portemonnee.” Zijn familie heeft na zijn dood al zijn afschriften in de maanden voorafgaand aan de Mallorcareis bekeken. Nergens een pintransactie van honderden euro’s. Daarmee is het verhaal van een beroving wat de familie betreft ongeloofwaardig.

En dan is er het verhaal dat een aneurysma Wouter fataal zou zijn geworden. “Het pathologisch onderzoek op Mallorca deugt gewoon niet,” zegt Gerard van Luijn stellig. “Wij hebben nooit enig signaal gehad dat Wouter een aneurysma had.” Hij krijgt daarin bijval van zijn advocaat Roberto Mazorriaga: “Het onderzoek is te snel gegaan. Ze zijn niet grondig geweest. Een aneurysma is niet vastgesteld. Toen Wouter voor het eerst werd onderzocht, is geopperd dat er mogelijk een aneurysma was. Dat is blijven hangen tot op de dag van vandaag.”

“We werden er gek van dat alles de hele tijd in het nieuws kwam, en wij van niks wisten,” zegt Marieke. “Telkens werden politiebronnen opgevoerd in de krant, maar mijn ouders werden op geen enkele wijze op de hoogte gehouden van het onderzoek.”

Zo snel mogelijk naar huis

Wanneer Marlies bij Gerard op Mallorca aankomt, hebben de twee maar één wens: Wouter moet zo snel mogelijk naar huis. Dat lukt opmerkelijk snel. Drie dagen nadat hij is overleden, wordt Wouters lichaam vrijgegeven en kunnen de ouders eindelijk hun zoon zien. De donderdag daarop is hij in Nederland. Een extra autopsie laten de ouders niet uitvoeren: “Dat werd ons afgeraden,” zegt Marieke. “Ze zeiden dat het in Spanje wel goed gebeurd zou zijn. Maar toen we het lichaam van Wouter terugkregen, zagen we dat het niet respectvol was behandeld. Op Schiphol zeiden ze ook: zo hebben we het nog nooit gezien.” Vanaf dat moment stelt de familie steeds meer vragen bij de uitgevoerde autopsie.

Wouter wordt gefatsoeneerd en krijgt zijn mooiste pak aan voor de grote herdenkingsdienst in bioscoop Tuschinski, waar 600 vrienden en bekenden uit de filmwereld Van Luijn op grandioze wijze de laatste eer bewijzen. Een dag later vindt de crematie van Wouter plaats in besloten kring.

Komende week begint op Mallorca de strafzaak over de dood van Wouter van Luijn.

De Spaanse aanklager houdt Adrián H. verantwoordelijk voor Van Luijns dood. H. heeft verschillende verklaringen afgelegd. Behalve de in de Spaanse pers aangehaalde verklaring dat hij Wouter heeft gevonden bij een tankstation, heeft hij gezegd dat hij hem heeft aangevallen, nadat ze ruzie hadden gekregen omdat Wouter op straat plaste. De lezing dat hij Van Luijn heeft beroofd, heeft hij altijd ontkend.

Gerard, Marlies en Marieke zullen aanwezig zijn bij de behandeling van zijn strafzaak. Gerard eist als particulier aanklager – in het Spaanse recht mogen naast het Openbaar Ministerie ook anderen als aanklager optreden – twintig jaar gevangenisstraf tegen H. wegens moedwillige doodslag.

“Hij is medeverantwoordelijk, maar wordt volgens ons door anderen gedwongen de schuld op zich te nemen,” zegt vader Gerard. “Wij hopen dat hij door onze eis open kaart zal spelen.” Gerard beschuldigt een tweede persoon, Francisco M., van medeplichtigheid. Tegen hem eist hij zes jaar cel.

Signaal aan Spaans OM

Met deze eisen wil de familie ook een signaal afgeven aan het Spaanse OM. Dat heeft acht jaar geëist tegen Adrián H. vanwege dood door schuld. Dit omdat, volgens het Spaanse forensische rapport, de klappen alleen niet voldoende waren om de dood te veroorzaken. Dat zou gebeurd zijn doordat het aneurysma zou zijn geknapt in Wouters hoofd.

Misdaadjournalist John van de Heuvel besteedde in 2019 aandacht aan de zaak. Hij vroeg destijds patholoog-anatoom Frank van de Goot het forensisch rapport te bekijken. Van de Goot zal komende week ook naar Mallorca afreizen om zijn bevindingen toe te lichten voor de rechtbank. Hij plaatst niet zozeer vraagtekens bij de vraag of Wouter een aneurysma had of niet, maar meer bij de stelling dat dat de doodsoorzaak was.

“Schiet toch op met je dood door een aneurysma,” zegt Van de Goot, die verder laat weten dat zijn verklaring kort maar krachtig zal zijn: “Ik heb foto’s van die jongen gezien. Die heeft een reeks genadeloze klappen gehad. Hij had verwondingen over zijn hele lichaam. Dat is zijn dood geweest. Dat aneurysma was zo klein dat het geen enkele rol heeft gespeeld. Punt.”

Of de Spaanse rechter mee zal gaan in deze lezing? “Binnen acht dagen was Wouter begraven,” zegt Marlies, terugblikkend. “Op zo’n moment denk je daar niet over na, maar ik heb er nog steeds spijt van dat we hem niet in Nederland hebben laten onderzoeken voor een second opinion.”

Of de waarheid rond de dood van Wouter van Luijn tijdens het strafproces naar boven komt, is nog maar zeer de vraag. Vader Gerard: “Zolang alle betrokkenen niks zeggen of valse verklaringen afleggen, zal de onzekerheid over wat er werkelijk gebeurd is altijd blijven.”