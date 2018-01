Familie Nouri: Abdelhak wist niets van hartafwijking

Dit laat zijn familie in een persbericht van hun advocaat De Vries & Kasem weten.



De KNVB maakte in april 2014 een hartfilmpje van de toenmalige jeugdspeler van Ajax. Daarbij werd een een hartafwijking aangetroffen, die door de voetbalbond als 'ongevaarlijk' werd beoordeeld, schrijft NRC.



De uitslag werd volgens de bond schriftelijk gedeeld met de medische staf van Ajax. Ook zouden de ouders van de toen minderjarige speler zijn gewaarschuwd, net als Nouri zelf. Schriftelijk bewijs daarvan ontbreekt.



Grondig onderzoek

De familie van Nouri is geschokt door de berichtgeving en zegt niet op de hoogte te zijn gebracht van de afwijking. Ook is de familie ervan overtuigd dat Abeldhak hier ook zelf niet van wist. Het medisch dossier heeft de familie pas recent ingezien na herhaaldelijk aandringen bij de voetbalclub.



Als zij hiervan eerder op de hoogte waren gesteld, hadden ze naar eigen zeggen zeker aangedrongen op een grondig onderzoek naar de medische afwijking. "Om vervolgens te kunnen beoordelen wat de aard en risico's van een dergelijke afwijking in combinatie met intensieve sportbeoefening zijn.''



Veel vragen

Nouri's familie heeft het afgelopen jaar van verschillende medici vernomen dat er mogelijk niet geheel adequaat is gehandeld nadat de Ajacied op het voetbalveld een hartstilstand kreeg.



Daarom heeft de familie letselschadeadvocaat John Beer verzocht onderzoek te doen naar wat zich precies op de voor Nouri rampzalige dag heeft afgespeeld. Het gaat dan met name over de medische begeleiding ter plekke van de speler. Beer verwacht daarover binnenkort zijn conclusies te presenteren.



In juli afgelopen zomer kreeg Nouri bij een oefenwedstrijd in Oostenrijk een hartstilstand. Hij liep daarbij zware hersenschade op.



In afwachting van de resultaten van het onderzoek van Beer en de uitkomst van de lopende gesprekken met Ajax wil de familie voorlopig geen verdere mededelingen doen.



