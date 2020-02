Familie Knibbe thuis na cruise: ‘Dorpsgenoten zijn bang’

De familie Knibbe. Beeld Eigen beeld.

De boodschappen worden voorlopig maar even in Amsterdam gedaan. In het winkelcentrum in Landsmeer merkten Flip en Evelien Knibbe dat de angst voor het coronavirus er bij de dorpsgenoten goed in zit. “In de supermarkt zie je mensen snel naar het andere gangpad gaan. We hebben thuis tot nog toe twee goede vrienden over de vloer gehad. Het is allemaal een beetje bizar.”

Afgelopen maandag keerde de familie Knibbe terug in Landsmeer na een cruise van twee weken met de Westerdam in de Zuid-Chinese Zee. Meteen na de start nam de vakantie een vreemde wending. Uit angst voor het coronavirus mocht het schip met meer dan tweeduizend opvarenden op geen van de bestemmingen aanmeren. Na twaalf dagen heen en weer varen konden de passagiers van boord in Cambodja.”

“Het werd een heel andere reis dan we ons hadden voorgesteld,” vertelt Flip Knibbe. “In Thailand kwam een oorlogsschip naast ons liggen. Aan boord ging het cruise-leven gewoon door: van ontbijt naar lunch, van lunch naar diner. Alles was gratis, ook de wijn en de wifi. Er was geen sprake van paniek. We werden voortdurend getest en wisten dat we schoon waren.”

‘Voelde als een ontsnapping’

In Cambodja werden de opvarenden ondergebracht in een luxe resort, in afwachting van de thuisreis. Knibbe: “Daarvoor was een paar dagen uitgetrokken, maar daar wilden wij niet op wachten. We hadden tickets gekregen en zijn in de tuktuk gestapt naar het vliegveld. Het was nog best spannend. Het voelde als een ontsnapping. Je wordt zelf ook een beetje paranoïde, als je niet oppast.”

Een dag later waren de Knibbes weer thuis. “Wij waren vrolijk en blij, maar om ons heen regeerde de angst. Ik heb dat onderschat. Het werd mij kwalijk genomen dat ik mijn verantwoordelijkheid niet had genomen en mijn dorpsgenoten in gevaar bracht. Terwijl wij ons meteen bij terugkeer volgens het protocol bij de GGD hebben gemeld, en alle richtlijnen die we hebben gekregen, keurig naleven.”

Een van de instructies is dat bij koorts of andere symptomen van griep of verkoudheid contact wordt opgenomen met een arts. “Evelien had de afgelopen dagen wat last van haar keel,” vertelt Flip. “We hebben meteen met de huisarts gebeld. Die reageerde heel rustig. We hebben zelf nog het initiatief genomen voor een check, maar de GGD vond dat niet nodig.”

Beeld Familie Knibbe.

Mensen blijven argwanend

Inmiddels is bekend geworden dat een zieke Amerikaanse passagier aan boord van de Westerdam niet besmet was met het coronavirus. Knibbe: “Het heeft er alle schijn van dat het virus nooit aan boord is geweest. Toch blijven mensen argwanend. Dat belooft nog wat als het virus in de toekomst de kop opsteekt in Nederland. Elke Chinees is nu al zo’n beetje verdacht. Wij weten nu ook hoe dat voelt.”

De Knibbes blijven voorlopig onder de radar, vertelt Flip. “We blijven lekker thuis. Van de week vroegen vrienden of ik zin had om een bakkie te doen in de kroeg. Dat heb ik maar even uitgesteld. Op sociale media zijn heel vervelende opmerkingen gemaakt. Ik wil dat ook niet aanwakkeren.” Gelukkig is er ook veel steun. “In Amsterdam kreeg ik spontaan een klapzoen van een kennis. Dat gebeurt ook.”