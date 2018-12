Familie: 'Kamphuis koos wellicht voor anonimiteit'

"We houden er rekening mee dat Arjen in een mentale noodtoestand zou kunnen zijn geraakt," zegt Ancilla van de Leest, die het woord voert namens familie en vrienden. "Zijn stressvolle leven, in combinatie met hoogintelligentie en wekenlang in je eentje zitten zou daartoe kunnen leiden."



De 47-jarige Kamphuis, een autoriteit in de wereld van digitale informatiebeveiliging, is spoorloos sinds 20 augustus. Toen vertrok hij bij zijn hotel in het Noorse Bodø. Zijn kajak werd later gevonden in een nabijgelegen fjord.



"Er zijn aanwijzingen voor het scenario dat Arjen wellicht zelf van de radar wilde verdwijnen," zegt ook Kirk Wiebe, een Amerikaanse NSA-klokkenluider en collega van Kamphuis.



Meerdere sporen wijzen naar Duitsland, waar Kamphuis jaren heeft gewoond. Bekend was al dat in de telefoon van de IT-expert vlak na zijn verdwijning een Duitse SIM-kaart is gestopt. Getuigen stellen hem even later in Denemarken te hebben gezien. Ook onderzoeken zijn vrienden een betaling aan Deutsche Bahn, vlak voor zijn vakantietrip. De afschrijving kan duiden op een reis naar Duitsland.



Van de radar

De IT-deskundige die wereldwijd doceerde over databeveiliging en spionagewerk verdween eerder in zijn leven al een keer van de radar na een privé-tegenslag, melden betrokkenen. Al hield hij toen sommige intimi wel op de hoogte van zijn verblijfsplaats.