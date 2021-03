Familie doodgeschoten Orpheo Gefferie: ‘Iedereen praat, maar niemand durft te snitchen’

Er heerst al twee jaar een zwijgcultuur rondom de dood van Orpheo Gefferie. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De zus van Orpheo Gefferie ziet in de vroege zaterdagochtend van 18 mei 2019 op haar telefoon de ene gemiste oproep na de andere. ‘Je broertje is geschoten, las ik.’

In parkeergarage The Bank bij het Rembrandtplein hadden groepen uit Amsterdam-Zuidoost ruzie gekregen na het uitgaan in de clubs Air en Blue Ivy. Orpheo was neergeschoten terwijl hij de boel leek te willen sussen.

Met haar jongere broer rijdt de zus naar het AMC. Hun moeder komt iets later met een tante. “De receptioniste wilde niks zeggen. We moesten naar de familiekamer. Twee doktoren vertelden dat Orpheo was overleden,” zegt zijn zus, die evenmin als haar moeder met haar naam in de krant wil.

Pas na een tijdje mocht ze met haar moeder bij haar middelste broer. Op afstand. Ondertussen ‘stroomde het ziekenhuis tjokvol familie en vrienden’. “Nou ja, met jongens die in de parkeergarage waren geweest,” drukt zijn moeder zich graag preciezer uit.

Celstraffen van 11 en 7 jaar

Een van de jongens vertelde Orpheo’s moeder al in het ziekenhuis wat volgens hem was gebeurd. Moeder: “Hij zei: ‘Ik weet wie geschoten heeft. Erxi, ik ken hem, uit (Bijlmerflat) Florijn.’ Hij noemde meer betrokkenen. Ik vroeg hem: ‘Ga alsjeblíeft naar de politie, die moet nog boven zijn.’ Wat hij zei, zal ik niet herhalen, maar hij maakte duidelijk dat hij dat niet zou doen.”

Orpheo’s tante probeerde hem over te halen. Tevergeefs. Hij beloofde alles te vertellen aan Orpheo’s vader, maar deed dat niet.

‘Erxi’ bleek Erxinio Luntungan (21) te zijn. Hij is vorige week na een lange vlucht gearresteerd in Valencia, Spanje. Op 29 januari had justitie – nog bij verstek – 15 jaar cel tegen hem geëist, en 12 jaar tegen Darnell T. (22), die op Luntungans order het vuurwapen uit de auto zou hebben gehaald. De rechtbank veroordeelde beide mannen vrijdag tot 11 en 7 jaar gevangenis.

In een huis vol rouwende familieleden, vrienden en kennissen, kreeg zijn moeder de dag van de schietpartij een telefoontje van een kennis, die de naam noemde van een crimineel uit Zuidoost. ’s Avonds noemde die jongen uit het ziekenhuis dezelfde drugshandelaar. Erxi en zijn vrienden zouden diens ‘soldaatjes’ zijn, net zoals gangsterrapper Joël H., artiestennaam Joey AK, die ook in de parkeergarage was.

Stap voor stap ontrolde zich het verhaal dat volop rondgaat in Zuidoost.

Zeven jaar geleden zou Orpheo ruzie met de bewuste crimineel hebben gehad. Twee maanden voor zijn dood zou dat conflict zijn opgelaaid, tijdens een illegaal kickbokstoernooi in de Bijlmer. Daar zou een vriend van Orpheo een weddenschap hebben verloren van Joey AK.

‘Opgekomen voor een vriend’

De zus: “Toen die vriend weigerde te betalen, zou hij in elkaar zijn geslagen door Joey en zijn vrienden van (rapformatie) Zone 6 Ik kon het in eerste instantie niet geloven, want die vriend is echt groot. Orpheo zou er uiteindelijk tussen zijn gesprongen. Dat zou niet lekker zijn gevallen.”

Zijn moeder: “Je moet wel evil zijn om zo boos te zijn dat Orpheo voor zijn vriend opkwam.”

Na de vechtpartij zou de crimineel tegen de jongens van Zone 6 gezegd hebben dat hij ook nog een appeltje met Orpheo te schillen had. Zijn zus: “Hij zou een prijs op Orpheo’s hoofd hebben gezet. Dat hele verhaal is ons meteen na Orpheo’s dood verteld en gaat nog steeds rond. Iedereen bevestigt het, maar niemand gaat naar de politie.”

In het strafdossier wordt Joey AK als aanwezige bij de schietpartij genoemd, net zoals zijn inmiddels geliquideerde vriend ‘Genna’ Feller, maar zij zijn nooit verdachten geweest. Orpheo’s moeder: “Ik heb behoorlijke ruzie met mensen omdat ze de waarheid niet willen vertellen.”

De officier van justitie stelde in de rechtszaak dat bewijs voor het alternatieve scenario ontbreekt doordat iedereen zwijgt. De zus: “Bijlmermensen praten er over met elkáár, maar niet met de politie. De angst en het geen snitch willen zijn staan hoger dan gerechtigheid.”

De moeder en zus doen hun verhaal omdat ze denken dat de waarheid verborgen blijft als iedereen zich stil blijft houden. “We zijn blij dat Erxinio eindelijk is gepakt, maar die gaat zich natuurlijk óók niet verantwoorden,” zegt de moeder. “Dan moet ie maar gaan zitten.