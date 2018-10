Familie doodgereden juf: 'Verbied jonge chauffeur'

Monique Okkerse (58) hoort hem nog heel vaak, de bel die op 31 maart vorig jaar 's ochtends om kwart over acht 'keihard' ging. Er stond politie voor de deur van hun huis in Gouda met de mededeling dat er een ernstig ongeluk was gebeurd in Amsterdam. "Ik weet nog dat ik heel hard schreeuwde: waar? Toen ze zeiden dat het in de Molukkenstraat was gebeurd, wist ik dat het om Mare moest gaan."



Onderweg naar het AMC in Zuidoost dacht Monique aan Tonio, het boek dat A.