Familie Cruijff 'geraakt' door naamswijziging Stadionplein

Hij liep of fietste er altijd even heen om er zijn broodje kroket te halen Jordi Cruijff

Vorige week kondigde de gemeente aan dat het Stadionpein in Zuid binnenkort omgedoopt wordt tot het Johan Cruijffplein. Dat kwam voor velen onverwachts. Ook voor de familie Cruijff, blijkt nu.



Enorme liefhebber

'Onze familie werd vorige week totaal onverwachts heel aangenaam verrast door de gemeente Amsterdam,' begint Jordi Cruijff zijn column over het besluit. 'Daar zijn wij heel blij mee'.



Cruijff was volgens zijn zoon een enorme liefhebber van het deel van de stad rondom het Stadionplein. 'Hij had er veel affiniteit mee. Hij liep of fietste er altijd even heen om er zijn broodje kroket te halen, speelde in het Olympisch Stadion gedenkwaardige wedstrijden en vestigde er later de kantoren van zijn foundation en scholen.'



Omdopen

Wanneer de nieuwe naam ingaat, is nog niet bekend. Zodra de straatnaamborden er hangen, wordt gekeken naar een passend moment om de naam officieel te onthullen.



Het omdopen van de Arena tot Johan Cruijff Arena laat ondertussen nog steeds op zich wachten.



