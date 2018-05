Familie Cruijff betreurt gedoe over Stadionplein

"We vinden het nog steeds een mooi eerbetoon en gebaar van de stad aan alles wat Johan Cruijff heeft gedaan en betekend'', zei de zegsvrouw. "Maar we hebben ook gezien dat de situatie vrij lastig is. Het wordt nu aan het nieuwe gemeentebestuur overgelaten en we wachten het af.''



De naamswijziging van de Amsterdam Arena tot de Johan Cruijff Arena had ook al heel wat voeten in aarde. "Het is niet leuk dat elke keer de naam van Johan wordt genoemd in dit soort situaties'', aldus de woordvoerster.