Familie beschoten vastgoedbedrijf: 'We worden bedreigd'

Winno Pleijsier stuurde namens de familie Pleijsier een verklaring na de laatste beschietingen: de beschieting kan niet als incident worden gezien. In december 2016 werd geprobeerd brand te stichten in het pand. Volgens de familie spelen de bedreigingen en afpersingen al enkele jaren.



"Op dit moment worden we als familie bedreigd en afgeperst als gevolg van een zakelijk conflict tussen mijn vader en een zakenrelatie," schrijft Winno Pleijsier. "Deze zaak is van enkele jaren geleden en is ook onder de rechter geweest en de rechter heeft mijn vader op alle fronten volledig in het gelijk gesteld."



Pleijsier geeft een verklaring af, maar wil verder geen toelichting geven met het oog op het onderzoek van de politie. "Nu ook partijen die hier helemaal niets mee te maken hebben bij het bedreigen worden betrokken, voel ik mij genoodzaakt deze verklaring af te geven. De politie is op de hoogte en ik spreek de verwachting uit dat er alles aan wordt gedaan om de dader/daders zo snel mogelijk op te sporen."



Zondagochtend werden in ramen van het pand in Zuid 'meerdere gaten' aangetroffen. De politie heeft de zaak nog in onderzoek.