Fakkeltocht voor hiv door centrum Amsterdam

Onder de naam Positive Flame vragen de lopers aandacht voor mensen met hiv. Onder hen zijn Nobelprijswinnaar Françoise Barré-Sinoussi, die in de jaren tachtig het hiv-virus ontdekte, Timothy Brown, de enige persoon die is genezen van hiv, en vijfendertig mensen die kortere of langere tijd hiv hebben. Ze geven de 'Positive Torch' tijdens de optocht aan elkaar door.



Aidsfonds

De optocht begint bij het Aidsmonument aan de De Ruijterkade (achter CS) en eindigt bij het DeLaMar-theater. Onderweg houdt de stoet halt op de brug bij het Aidsfonds, waar aandacht wordt gevraagd voor aids in regio's waar de epidemie op dit moment dramatisch groeit, zoals in Oost-Europa. Bij het gebouw van de GGD op de Nieuwe Achtergracht wordt stilgestaan om het belang van de preventiepil PrEP voor tieners te onderstrepen.



De vlam wordt vrijdag aan het eind van AIDS2018 overgedragen aan San Francisco en Oakland, waar in 2020 de volgende conferentie zal zijn.



