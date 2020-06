Faillissementen in de horeca beginnen pas net

De horeca mag deze week zijn heropend, ook de voorspelde golf van faillissementen komt op gang. Een voorbode voor wat ons de rest van het jaar in veel meer branches te wachten staat.

“Dit is het laatste redmiddel. We hopen op een wonder. Ons doel is geen faillissement, maar we weten niet meer wat mogelijk is. We moeten keuzes maken en onze andere activiteiten beschermen.”

Uitstel van betaling, dat was voor horecaondernemer Joeri Salet deze week de enige mogelijkheid om restaurant Happyhappyjoyjoy East te redden. “Wij moeten het hebben van het terras en komen uit de winterperiode waarin we altijd weinig omzet maken. Net nu we weer geld kunnen verdienen, slaat corona toe.”

En de kosten blijven. “Op een gegeven moment vraag je je af voor wie je het doet. Creëren we schuldeisers en brengen we ons personeel in gevaar? We hebben alles geprobeerd en alles gedaan om te kijken of we dit redden. Het is nu aan de bewindvoerder.” ­

De drie andere eigen vestigingen van de streetfoodketen en de franchisevestiging aan de Zuidas vallen buiten de surseance.

Rechtbanken gesloten

Het leek tot nu mee te vallen met het aantal coronaslachtoffers in de horecabranche, die als eerste en het zwaarste werd getroffen. Hoewel er volgens het CBS in de eerste vijf maanden van 2020 al 147 horecabedrijven failliet zijn gegaan, terwijl dat er in heel 2019 zo’n 200 waren. Kenners voorspelden het al: dat is stilte voor de storm. “Doordat de rechtbanken zijn gesloten, worden faillissementsaanvragen door schuldeisers nog nauwelijks behandeld,” zegt een woordvoerder van kredietbeoordelaar Graydon. “Het gaat nu vooral om eigen aanvragen.”

Maar als ook schuldeisers zich kunnen roeren – zoals verhuurders die na drie maanden huurconflict mogen incasseren, dan gaat het hard. De voortekenen zijn omineus. Volgens Graydon heeft de coronacrisis ‘een bovengemiddeld zware impact’ op 57 procent van alle horecaondernemingen – bijna 42.000 bedrijven. Drie op de tien cafés en restaurants en 45 procent van de hotels worstelen met hun kredietwaardigheid.

Die ondernemers maken nu de balans op: gaan we nog maanden doormodderen of nemen we ons verlies? Bij de oerhollandse zaak De Koperen Ketel aan de Amstel of café-restaurant Hermitage in het gelijknamige museum werd deze week voor het laatste gekozen: een faillissement. “We zijn voor ruim de helft van de omzet afhankelijk van evenementen, zoals van sponsors van de Hermitage ABN Amro en Heineken,” zegt uitbater Charles Hollenkamp. “Die bedrijven gaan niks meer doen. Omdat we zien dat het de rest van het jaar niet zal verbeteren, is het voor ons geen haalbare kaart meer.”

Ook voor zaken die het van veel toeristen moeten hebben, feestcafés en clubs (die nog verplicht gesloten zijn) nadert de dag des oordeels. “De horeca gaat ondanks de heropening gewoon door met verlies draaien,” aldus directeur Dirk Beljaarts van brancheorganisatie Horeca Nederland. “We gaan nog steeds failliet bij bosjes. Misschien niet nu, maar dan over een paar maanden. De strijd is nog niet gestreden. Steunmaatregelen zijn nog steeds hard nodig. Ook op de lange termijn.”

Toeristenstroom

Overheidssteun wordt allesbepalend voor de vraag hoe veel horecabedrijven over de kop zullen gaan, zegt ook horeca-analist Jos Klerx van Rabobank. “Zolang de 1,5 metereconomie verplicht is, zal de overheid moeten bijspringen. Anders zal zeker een derde van de bedrijven het niet overleven.”

Amsterdam staat er volgens hem slechter voor dan de rest van het land. “Amsterdam heeft per hoofd van de bevolking twee keer zo veel horeca als Utrecht. Vooral het wegblijven van toeristen hakt erin. Als die stroom niet op gang komt, gaat het daar hard.”

Klerx verwacht hoe dan ook een toename van het aantal faillissementen. “Veel verhuurders en leveranciers hebben de afgelopen maanden betalingsuitstel gegeven. Maar vanaf nu moet er weer betaald gaan worden. Wij verwachten dat er pas in 2023 weer herstel zal zijn in de horeca. Zeker is dat we minder zaken in het straatbeeld zullen zien, ook omdat er de afgelopen jaren te veel zijn bijgekomen.”