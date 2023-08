Faillissement VanMoof voordelig voor de concurrent: ‘Mensen gaan niet meer terug naar een omafiets’

Mokumono is een van de directe concurrenten van Van Moof. Beeld Daphne Lucker

Kevin van Aalst moest wel even twee keer kijken toen hij vorige week in zijn zaak Just Ride On aan de Ferdinand Bolstraat een jongen van 17 sprak, die 3000 euro voor de VanMoof S5 had gespaard, om vervolgens te horen dat hij die niet meer geleverd zou krijgen. “De helft kreeg hij van zijn ouders, de helft heeft hij zelf betaald. Hij was het gewoon kwijt.”

Maar de betreffende jongen van 17 zat alweer te kijken naar een nieuwe fiets – dit keer van Cowboy of Tenways.

Eén miljard fietsen

De val van fietsenfabrikant VanMoof is de gemiddelde Amsterdammer niet ontgaan. Van Aalst ziet in zijn zaak dan ook dat elektrische fietsen van directe concurrenten Tenways en Cowboy nu stukken populairder zijn.

Desgevraagd stelt een woordvoerder van Cowboy dat de verkopen in juli de beste tot nu toe waren: “We hebben tienduizenden VanMoof-rijders ook geholpen met de app Bikey, zodat ze nog bij hun digitale sleutel konden.”

Van Aalst schat in dat zeker 30 tot 40 procent van de toegenomen verkopen bij Cowboy door het vertrek van VanMoof komt. De andere grote concurrent is volgens hem Veloretti. Dat bedrijf verstrekt geen exacte verkoopcijfers, maar oprichter en ceo Ferry Zonder zegt ‘niet van plan te zijn om de wereld over te nemen’, in tegenstelling tot de (gefaalde) ambitie van VanMoof om 1 miljard fietsen rond te hebben rijden.

Van Aalst: “Je ziet dat mensen die in de stad wonen en al twee of drie jaar elektrisch rijden, niet meer zomaar terug gaan naar een omafiets.” En, zegt hij verwijzend naar de jongen van 17: ‘mensen willen niet wachten op hun VanMoof, of hij nou nog nieuw geleverd moet worden, of gerepareerd moet worden.’

Sleepdienst

Dat ziet ook Tom Schiller van het Amsterdamse Mokumono. “Mensen die een nieuwe VanMoof wilden kopen, zijn zich nu aan het oriënteren: wat ga ik dan doen? Ze zijn wel gewend aan het gevoel en het gemak van een e-bike.”

Andere fietsfabrikanten hebben nog directer ingespeeld op het faillissement van VanMoof. Cortina lanceerde de ‘sleepdienst’ om kapotte of geblokkeerde e-bikes in de stad terug te brengen op een gewenste locatie. Woordvoerder Megan van den Ende zag vooral een stijging in aandacht op sociale media; grote verschillen in de verkoopcijfers ziet zij nog niet. ‘VanMoof had landelijk gezien een klein marktaandeel,’ verklaart ze, ‘en het is kort geleden dat zij failliet zijn verklaard.’

Gazelle

Dat klopt: volgens de e-bikemonitor van marktonderzoeker Multiscope staat niet VanMoof, maar Gazelle op de eerste plek in de lijst van grootste e-bikefabrikanten. VanMoof staat op plaats zestien. Dat is goed voor een marktaandeel van 1 procent. Overigens werd VanMoof wel als zesde genoemd wat naamsbekendheid betreft.

Jasper Hagendoorn van fatbikemerk Brekr ziet geen schommelingen in de verkoopcijfers. “Onze fiets is echt een ander product, wij verkopen een fatbike terwijl de VanMoof meer lijkt op de traditionele fiets.” Wel merkt hij dat consumenten nu ineens doorvragen over bepaalde onderdelen, uit vrees dat deze — net als bij VanMoof — snel stuk gaan of niet meer leverbaar blijken. Ook vanuit de leverancierskant krijgt hij vragen. “Uit Taiwan kwam de vraag of er in Nederland nog wel gefietst werd. Wij hebben hen moeten uitleggen: joh, zo groot is dat nieuws rond VanMoof helemaal niet.”

Over de auteur: algemeen verslaggever Tahrim Ramdjan schrijft sinds 2019 voor Het Parool, onder meer over alledaags nieuws, recht, jongeren, discriminatie en stadsdeel Zuidoost. Tips zijn welkom op t.ramdjan@parool.nl.