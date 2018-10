Faillissement Stint treft ook Amsterdamse ondernemers

"Mentaal gezien zal ik nooit opgeven, maar fysiek? Daar kan ik weleens de grens gaan aantikken," zegt Daan de Geus (31) van het Amsterdamse koeriersbedrijf E-Bakkie. In anderhalf jaar heeft de jonge ondernemer een bedrijf opgezet met een half miljoen euro omzet per jaar. Het concept: met Stints horeca bevoorraden in de hoofdstad.



"Het is snel en duurzaam, maar toen de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Stint op de openbare weg verbood, moesten we in minder dan 24 uur op zoek naar een oplossing."



Bestellingen vervoeren via bestelbussen gaat langzamer dan met de elektrisch aangedreven bolderkar en in bakfietsen past minder. "Onze loonkosten rijzen daardoor de pan uit. Ook kunnen we minder leveren en is onze omzet in één maand met 40 procent gedaald."



Handige Harry

In Denemarken en in Azië heeft De Geus twee elektrisch aangedreven voertuigen gevonden die net als de Stint op de stoep kunnen worden geparkeerd.