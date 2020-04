Faillissement MC Slotervaart ten einde na akkoord met schuldeisers

Het MC Slotervaart ging in oktober 2018 failliet. Beeld ANP

In de rechtbank Amsterdam stemden alle op de zitting verschenen schuldeisers in met de afwikkeling.

De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot spreken in een persbericht van een historisch akkoord. “Het beëindigen van een dergelijk complex faillissement binnen deze korte termijn en op deze wijze is nog nooit voorgekomen in Nederland.”

Belastingdienst

De zogenaamde verificatievergadering had betrekking op de schuldeisers die geen voorrang hadden bij het uitkeren van gelden uit de boedel. Voor partijen als de Belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV en voor hypotheekschulden geldt dat zij allereerst in aanmerking komen voor vergoeding. Hun schulden zijn volledig terugbetaald. Daarna pas komen de ‘concurrente schuldeisers’ aan de beurt; 550 van hen gingen donderdag akkoord met de voorgestelde regeling. Dankzij een lening van 45 miljoen euro van vastgoedbedrijf Zadelhoff kunnen hun schulden voor het grootste deel worden betaald.

Het faillissement is nu feitelijk ten einde. Officieel is dat pas over twee weken het geval, als de rechtbank overgaat tot homologatie (goedkeuring) van het akkoord.

De totale schulden van het voormalige ziekenhuis bedroegen 55 miljoen euro. Met de lening van Zadelhoff zijn ook die van de oud-werknemers volledig voldaan.

“Wij zijn blij dat er voldoende geld is om deze belangrijke crediteuren geheel te betalen. Op deze wijze ontvangen de oud-medewerkers hun volledige vordering,” aldus Marlous de Groot.

Met dit akkoord wordt circa 85 procent van de schuldeisers geheel uitbetaald. Bij bedragen boven de 5000 euro krijgen gewone schuldeisers ruim 40 procent.

Buurt- en verpleegzorg

Zadelhoff gaat het voormalige ziekenhuisgebouw transformeren tot een locatie voor buurt- en verpleegzorg. In de bovenbouw komen zorg- woonverdiepingen, in de onderbouw komen ruimtes voor eerstelijns zorg, zoals huisartsen.