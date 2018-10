Faillissement MC Slotervaart bracht patiënt in levensgevaar

Een onderzoek wordt gestart naar de wijze waarop afgelopen week is omgegaan met de veiligheid van patiënten

Volgens een woordvoerder van Amsterdam UMC is vergoeding geen punt van discussie. "Vergoedingen spelen even geen rol. Het is een uitdaging, omdat het in de capaciteit van de Amsterdamse ziekenhuizen knelt, maar we doen onze uiterste best om patiënten op te vangen."



Onderzoek

Een andere ernstig zieke patiënt heeft door het faillissement niet het medisch onderzoek gehad die het normalitair zou krijgen, zegt Otten. "De patiënt had klachten die mogelijk een dreigende dwarslaesie of uitzaaiingen in de hersenen kunnen betekenen. Dan moet er met spoed een scan met contrast worden gemaakt. Dat was in ons ziekenhuis niet meer mogelijk, maar overplaatsing naar een ander ziekenhuis lukte niet omdat de scan niet zou worden vergoed."



Met het risico dat de diagnose gemist zou worden, hebben de artsen een scan zonder contrast gemaakt. Otten heeft beide (bijna-)calamiteiten bij de inspectie gemeld.



De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de wijze waarop afgelopen week is omgegaan met de veiligheid van patiënten bij het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. De raad wil nagaan hoe het belang van de patiënten is afgewogen voor en tijdens het faillissementsproces.



