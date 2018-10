Faillissement dreigt voor MC Slotervaart

MC Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad vragen dinsdag uitstel van betaling aan. "Een faillissement is mogelijk onafwendbaar," stelt het ziekenhuis zelf.



De ziekenhuizen kampen al langere tijden met grote financiële problemen.



Volgens de directie zijn beide ziekenhuizen in de financiële problemen gekomen 'door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte. In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst'.



Reddingsplannen

De zorgverzekeraars hebben geen vertrouwen in reddingsplannen waarbij fors wordt bezuinigd. 'Ook het voorstel om MC Slotervaart via een gecontroleerde afbouw binnen een half jaar geheel te sluiten, kreeg geen goedkeuring,' aldus de raad van bestuur.



Dinsdagmiddag worden de medewerkers en patiënten van beide ziekenhuizen op de hoogte gebracht van de actuele situatie.



De patiëntenzorg blijft gegarandeerd, zegt een woordvoerder: "Dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg."



Onrust

Het Slotervaartziekenhuis kent een lange geschiedenis van financiële problemen. De afgelopen maanden was het ook onrustig in de leiding van het ziekenhuis. Willem de Boer stapte vorige maand nog uit de directie.



In 2013 werd het ziekenhuis overgenomen door de zorgondernemers De Boer en Loek Winter, die in 2009 nog de IJsselmeerziekenhuis van de ondergang redden. Door verlieslijdende zorgtaken af te stoten en zich te specialiseren in winstgevende operaties en andere medische handelingen, hoopten ze het Slotervaart te kunnen laten voortbestaan. Maar de afgelopen periode stapelden de problemen zich op. Het ziekenhuis kampte deze zomer met achterstallig onderhoud, defecte apparatuur en problemen met de luchtbeheersing.



Brandbrief

In mei sprak de medische staf in een uitgelekte brandbrief aan de raad van bestuur de vrees uit voor een faillissement. De artsen stelden toen geen vertrouwen meer te hebben in de raad van bestuur. 'Wij (..) denken dat de huidige aanpak van de RvB zal leiden tot een faillissement.'



In augustus stelde de Inspectie Gezondheidszorg de IJsselmeerziekenhuizen (vestigingen in Lelystad, Dronten en Urk) onder verscherpt toezicht omdat de patientveiligheid in het geding was door de financiele en bestuurlijke onrust.



