Failliete aannemer vertraagt bouw Holland Park in Diemen

Sinds het faillissement van Moonen, met vestigingen in Breda, Den Bosch en Diemen, op 4 april dit jaar ligt de bouw stil. De betrokken huizenkopers betalen dubbele woonlasten of hebben nog geen vervangende woonruimte ter beschikking.



Wel hebben kopers via een garantie van Woningborg de zekerheid dat hun huizen worden afgebouwd. HSB Bouw uit Volendam neemt de bouw over, zo blijkt uit het gisteren verschenen faillissementsverslag van de curatoren.



Hausse

Oorzaak van het faillissement is volgens de curatoren opmerkelijk genoeg niet de crisis maar de hausse in de bouw. Moonen had projecten, waaronder die in Holland Park, aangenomen in 2015 en 2016. Offertes werden gecalculeerd tegen de toen geldende prijzen.



Door de plotseling toenemende vraag vlogen de prijzen van aannemers, toeleveranciers en zzp'ers omhoog. Het bleek niet meer mogelijk om alsnog tegen de prijzen waarmee aanvankelijk was gerekend in te kopen, terwijl zij wel gebonden waren aan de met opdrachtgevers overeengekomen prijzen.



'Nieuwe grachtengordel'

"Het is een rotsituatie," zegt Suzanne Laan, een van de kopers in Holland Park. Ze wijst op de net opgerichte vereniging van eigenaren (vve), die een vliegende start maakte. "Met mijn buren in de vve zitten we meteen te praten met advocaten. Niemand van ons heeft heel erg veel verstand van de materie."