Fagron onderuit op vlak Damrak

Beleggers keken vooral uit naar de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken JPMorgan en Citigroup. Op het Damrak ging Fagron onderuit na tegenvallende omzetcijfers.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel ongewijzigd op 541,95 punten. De MidKap stond eveneens vlak op 827,56 punten. Londen won 0,1 procent en Parijs zakte 0,2 procent. De beurs in Frankfurt stond nagenoeg onveranderd.



Malversaties

Grootste stijgers in de AEX waren levensmiddelenconcern Unilever en speciaalchemiebedrijf DSM met winsten van 0,8 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice sloot de rij met een min van 1,1 procent.



Philips daalde 0,1 procent. Een Amerikaanse advocatenkantoor gaat zich namens investeerders buigen over mogelijke malversaties bij Philips. Het onderzoek kan leiden tot een massaclaim van beleggers die gecompenseerd willen worden voor een koersdaling.



In de MidKap ging Flow Traders aan kop met een plus van 1,1 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis was de grootste daler met een verlies van 1,4 procent.



Fugro zakte 0,1 procent. De bodemonderzoeker verkoopt zijn bedrijfsonderdeel dat kabels legt en geulen graaft voor pijpleidingen in de zeebodem aan zijn Amerikaanse branchegenoot Global Marine Holdings.



Capaciteitsproblemen

Bij de kleinere bedrijven kelderde Fagron bijna 10 procent. De leverancier aan apotheken realiseerde in het derde kwartaal een vrijwel stabiele omzet van 103,6 miljoen euro. Het bedrijf werd in Europa gehinderd door capaciteitsproblemen bij laboratoria waar het zijn ingredi├źnten laat testen. ING verlaagde het beleggingsadvies voor het aandeel.



In Frankfurt steeg Lufthansa 2,9 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij heeft volgens persbureau Reuters een akkoord bereikt over de aankoop van een aantal onderdelen van zijn failliete branchegenoot Air Berlin. De deadline voor de boedelverkoop van Air Berlin loopt donderdag af.



De euro was 1,1864 dollar waard, tegen 1,1847 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 51,01 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper, op 56,72 dollar per vat.