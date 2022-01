Fadoua Ait El Haj (1992-2022): ‘female lion’ die als rapper Madame op het punt van doorbreken stond

Het was het moment voor een internationale doorbraak. Rapper Fadoua Ait El Haj, alias Madame, had diabetes type 1 maar wilde vooral niet ‘dat zieke meisje’ zijn. ‘Haar stem was uniek, ze was een female lion.’

Rapper en jongerenwerker Fadoua Ait El Haj (29) omschreef zichzelf als een ‘typische Amsterdamse Marokkaanse’, geboren en getogen in Nieuw-West, ‘groot geworden met de Marokkaanse cultuur en de Nederlandse normen en waarden’. Op 7 februari zou ze haar dertigste verjaardag vieren. Maar afgelopen zondag overleed ze plotseling aan de gevolgen van diabetes type 1, waar ze de afgelopen zes jaar mee worstelde. De laatste maanden moest ze meermaals in het ziekenhuis worden opgenomen.

Dat ze daar open over vertelde via Instagram, waar ze in juli vorig jaar nog een foto plaatste vanuit het OLVG West, was iets van de laatste tijd, zegt vriendin Nadine Kleine. “Fadoua was altijd heel positief, ze wilde niet bekendstaan als ‘dat zieke meisje’. Ze zei af en toe wel dat ze bang was om in haar slaap tijdens een hypo te overlijden, toch kwam het als een shock. We hebben nog samen oud en nieuw gevierd, ze was vrolijk en had overal zin in.”

Female lion

Ait El Haj timmerde de laatste jaren aan de weg als rapper onder de artiestennaam Madame; in 2019 werd ze door Rotjoch, van hiphopplatform 101Barz, uitgeroepen tot een van ‘de hardste female rappers’ van het jaar. Fernando Halman, goede vriend en presentator van NandoLeaks en Start met Fernando bij radiozender FunX, draaide haar tracks (De Buurt, Ik Heb Je Door, Snelle Dame) vaak als eerste in zijn radioprogramma’s: “Ze vond dat een eer, maar ik zei: ‘Je bent gewoon goed, jouw muziek moét gehoord worden. Haar stem was uniek, een female lion.” Fadoua was een groot talent, zegt Halman. “Een dame waar we nog veel van zouden gaan horen. Ze was heel eigenzinnig, een sterke vrouw die stond voor female empowerment. Ze was ook heel zorgzaam en attent; ze wist wanneer mijn zoontje jarig was en stuurde dan altijd een cadeautje.”

Ze stond voor iedereen klaar, letterlijk, zegt Kleine. “Als ik me niet lekker voelde stond ze voor mijn deur met een bosje bloemen om te vragen hoe het ging. Ze zorgde altijd voor iedereen, soms weleens té veel. Muziek was haar passie, maar ook haar werk als ervaringsdeskundige in het jongerenwerk gaf haar veel voldoening.” Ze begeleidde jongeren die in een woontraject zaten, hielp bij het regelen van allerlei praktische zaken. “Mensen voelden zich snel op hun gemak bij Fadoua, dat was haar kracht.”

Engelstalige tracks

Halman noemt haar een ‘born superstar’ en een opvallende verschijning, met tatoeages van top tot teen. Kleine: “Toen we acht jaar geleden vriendinnen werden, had ze al tatoeages over haar hele lichaam. Ze was er trots op, maar soms had ze er ook wel spijt van; als moslima kreeg ze veel kritiek op haar uiterlijk, dat raakte haar wel. Ik zei dat ze het los moest laten, omdat haar moeder, de belangrijkste persoon in haar leven, haar accepteerde zoals ze was. Ze waren héél close.”

Media-ondernemer Raja Felgata portretteerde de artiest in 2019 voor het platform Fatima, samen met 49 andere Marokkaanse vrouwen, naar aanleiding van vijftig jaar Marokkaanse migratie. “Fadoua was heel eigenzinnig en uitgesproken, dat bewonderde ik in haar. Ik vond haar inspirerend, vanwege haar muziek, de kunst op haar lichaam en omdat ze een krachtige vrouwelijke rapper was die deed waar zij energie van kreeg.”

Op Instagram stroomden na haar overlijden de reacties binnen, onder meer van de succesvolle Amerikaanse rapper Wakaflocka, die ze ontmoette tijdens een reis naar de Verenigde Staten. Kleine: “Fadoua had net een aantal tracks opgenomen in het Engels. Internationaal doorbreken was een droom, die ze nu, heel verdrietig, niet meer kan waarmaken.”

Zondag is tussen 21.00 en 23.00 uur bij NandoLeaks op FunX Radio een ode te horen aan Madame.