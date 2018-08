Facebook verwijdert app om misbruiken data

Het gaat om myPersonality, dat vooral voor 2012 actief was. Gebruikers konden vragen beantwoorden over hun persoonlijkheid. Dat werd gecombineerd met persoonlijke informatie, waarna mensen een soort psychologische profiel van zichzelf kregen.



Facebook zegt dat het myPersonality wilde onderzoeken, maar dat de mensen achter de app daar niet aan wilden meewerken. "Ook was het duidelijk dat ze informatie deelden met onderzoekers en bedrijven, met beperkte beschermingen," aldus Facebook.



Geschorst

Het platform heeft de laatste maanden duizenden apps onderzocht. Daarvan werden meer dan vierhonderd geschorst vanwege mogelijk misbruik van data.



myPersonality is in 2007 gemaakt door een onderzoeker van de universiteit van Cambridge. Het is niet bekend of er een verband is met het grote privacyschandaal rond Cambridge Analytica.



Dat bedrijf, dat ook is gelieerd aan de prestigieuze universiteit, kreeg de persoonlijke informatie van 87 miljoen Facebookgebruikers in handen. Die gegevens zouden zijn gebruikt voor gerichte advertenties in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Britse brexitreferendum.



