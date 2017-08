Fabrikant stopt met Canta

De eerste Canta, waarvan er inmiddels velen door de straten van Amsterdam rijden, was in 1995 de rode Canta LX. Sindsdien werden nog drie andere modellen ontwikkeld. In totaal verlieten in die tweeëntwintig jaar 4.645 Canta's de fabriek. Daarvan rijden er nog 3000 rond, de meeste daarvan in grote steden.



De belangrijkste reden voor de fabriek van Waaijenberg Mobiliteit om te stoppen is het feit dat de nodigde onderdelen niet meer te verkrijgen zijn voor de 45-km voertuigen. Onderdelen die vroeger beschikbaar waren, zijn nu niet meer te krijgen, laat de fabrikant in een persbericht weten. Reparaties van bestaande auto's kunnen nog wel worden uitgevoerd.



De fabrikant laat wel weten dat dit niet het einde van de fabriek is. In oktober komt Waaijenberg met een nieuw soort invalidewagen op de markt.