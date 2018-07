Fabriek zwangerschapsmedicijn breidt uit in Weesp

Philipsdochter

Het middel is in de jaren vijftig ontwikkeld door Philipsdochter Duphar, in dezelfde fabriek in Weesp. Die kwam in 2010 in handen van Abbott, na diens overname van eigenaar Solvay. Daarbij gingen toen in Weesp ruim 500 banen verloren. Met de uitbreiding van de productie is dat aantal weer deels ingelopen. Inmiddels werken 400 mensen bij de fabriek.



Het ingrediënt wordt wereldwijd geleverd in ruim honderd landen. "We zien een toenemende vraag naar dydrogesteron in snelgroeiende landen zoals China, India en Rusland," zegt locatiedirecteur Sieneke Bult, van Abbott Weesp.



Levensreddend

"Een van de geneesmiddelen die we hier in Weesp met dydrogesteron produceren is levensreddend. Het heeft al een blijvende invloed gehad op het leven van miljoenen vrouwen wereldwijd doordat het hen helpt zwanger te raken en te blijven."



Drie jaar geleden stak Abbott al geld in de uitbreiding van haar productie van griepvaccins via kippeneieren in Weesp. Dit jaar wil het bedrijf met een verdere uitbreiding de productie opvoeren naar 300.000 doses per dag. Het bedrijf produceert in Weesp ook laxeermiddel lactulose (duphalac).



Bovendien heeft Abbott Weesp een deel van haar energiebehoefte via waterkracht ingevuld, waardoor de CO2-uitstoot vorig jaar de helft afnam.