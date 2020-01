Fabriek Offerman sluit deuren definitief na listeria in vleeswaren

Beeld ANP

Het Belgische vleesbedrijf Ter Beke, dat Offerman in 2016 van Zwanenberg Food Group overnam, heeft nog overwogen de twee snijzalen in Aalsmeer te renoveren, maar de gevaarlijke listeriabacterie bleek tot in de muren van de hal te zitten. De investeringen om die te reinigen bleken te hoog. Wat er met het gebouw onder de rook van de Aalsmeerse bloemenveiling gaat gebeuren, is onduidelijk. Alleen een aanpalende hal, waar Offerman halalvlees verwerkt, blijft open.

Offerman werd begin oktober vorig jaar het middelpunt van een voedselvergiftigingdrama. Salami, rosbief en kipfilet die in de Aalsmeerse slagerij waren verwerkt, bleken consequent besmet met de listeriabacterie. Drie doden, 17 ernstig zieken en een miskraam zijn de afgelopen twee jaar zeer waarschijnlijk aan besmet vlees van Offerman te wijten.

De Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) constateerde eind juli al dat de listeriabesmetting, die al sinds 2017 in Aalsmeer rondwaarde, de wettelijke drempel had overschreden waarna een boete werd opgelegd. Maar aanbevelingen van de voedselwaakhond werden slecht opgevolgd. Zo maakte Offerman snijmachines niet schoon, als werd overgestapt op ander vlees.

Schoonmaakopdracht

Offerman maakte bovendien ruzie met een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf dat had gewaarschuwd voor besmettingsgevaar. Een maand voor de uitbraak zegde de onderneming het contract op, vanwege een meningsverschil met het vleeswarenbedrijf over de gang van zaken binnen de volgens schoonmaakexperts verouderde fabriek.

De Aalsmeerse vestiging, waar elders verwerkt vlees in plakjes werd gesneden en verpakt voor gebruik in supermarkten en de horeca werd begin oktober alsnog door de NVWA gesloten nadat was vastgesteld dat listeriazieken besmet waren met dezelfde bacteriestam als die bij Offerman was aangetroffen.

Supermarkten, waaronder Jumbo, Aldi en groothandel Sligro haalden daarop alle vleeswaren van Offerman uit hun winkels en in Brussel werd de aandelenhandel van moederbedrijf Ter Beke tijdelijk stilgelegd, uit angst voor hoge schadeclaims. Het openbaar ministerie onderzoekt nog altijd of er bij Offerman Aalsmeer sprake is van strafbare nalatigheid.

Bloedvergiftiging

Ter Beke bagatelliseerde de ingrepen zelfs toen de fabriek 4 oktober op last van de NVWA werd gesloten. “Listeria is zo oud als de mensheid,” aldus de grootaandeelhouder van oprichtersfamilie Ter Beke in de Belgische krant De Tijd. “Zelfs Adam en Eva hadden er last van.”

Aan de definitieve sluiting ging maanden arbeidsonrust vooraf omdat Ter Beke volgens CNV en FNV niet met een goede afvloeiingsregeling over de brug wilde komen. Dat is volgens FNV-bestuurder Karel de Buijzer inmiddels wel gebeurd. Een klein deel van het personeel kan bij andere vestigingen Offerman aan de slag. De sluiting treft ook 60 uitzendkrachten.

Listeria veroorzaakt bij de meeste mensen buikgriep, maar risicogroepen, waaronder ouderen, zieken, zwangeren en baby’s (via moedermelk) kunnen na besmetting ernstigere aandoeningen krijgen, waaronder hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.