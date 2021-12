F1-feestje: hier kun je zondag op groot scherm naar Max kijken

Beeld AP

Café Sweelinck

In Café Sweelinck in De Pijp wordt het groot feest, zegt eigenaar Jasper Vunderink. “Hier is Max heilig. We kijken elke wedstrijd.” Op elk van de drie verdiepingen van de zaak hangt zondag een groot scherm, in totaal kunnen zo’n vijftig mensen kijken. “En het geluid is geweldig.” Vlak voor de avondlockdown kocht Vunderink een grote stereoinstallatie, die helaas nog nooit gebruikt is voor een avondje feesten. “Maar gelukkig is het geluid van Max’ wielen bijna net zo mooi als muziek.”

Zondag kun je in Sweelinck een speciale Jägerbomb bestellen, normaal een biertje met daarin een shot Jägermeister. Maar dat biertje heeft Vunderick vervangen voor een glas RedBull. “Ter ere van Max.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Cafe Sweelinck (@cafesweelinck) op 10 Dec 2021 om 12:17 PST

Hotel de Goudfazant

Bij Hotel de Goudfazant in Noord serveren ze tijdens de race glaasjes crémant in plaats van Jägerbombs. Onder het genot van een onbeperkt menu van mosselen, friet en dame blanche kun je in stijl naar Verstappen kijken. Het menu kost 23,50 euro en tafels zijn te reserveren via de website.

SkateCafé

In SkateCafé in Noord kan je in de grote loods naar de ontknoping in het emiraat kijken. Op het menu: Zweedse balletjes - die al ingeslagen waren voor een Zweedse muziekact - broodjes beenham en bitterballen.

Café De Walvis

Café De Walvis in West zendt voor het eerst een Formule-1 wedstrijd uit. “Meestal kijken we hier vooral Ajax,” zegt medewerker Daan van Zelm. “Maar dat speelt vooral ’s avonds en dan zijn we dicht.” Van Zelm verwacht dat vooral buurtbewoners langskomen voor een middagje sport. “Maar iedereen is welkom.” Tafels zijn te reserveren via deze website.

Café De Poort

Ook op het grote scherm van Café De Poort op de Haarlemmerstraat in West is Max Verstappen te zien. “Wij doen alle sporten,” zegt barman Jaap van der Heijden, “Dus ook Maxie.” Bij De Poort hoef je niet te reserveren. “Het is gewoon wie het eerst komt, die het eerst maalt.”

Toch ergens anders kijken? Czaar en Maxwell in Oost, Café Lust! in de Pijp en De Brabantse Aap aan het Spui organiseren zondag ook een Formule 1-feestje.