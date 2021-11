Eye, A’DAM Toren en Heineken Experience kleuren oranje om geweld tegen vrouwen

Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ ANP

Met de verlichting wordt gehoor gegeven aan de jaarlijkse campagne Orange the World van de Verenigde Naties (VN). Ook in andere steden kleuren gebouwen en objecten oranje. De kleur oranje staat voor een nieuwe dag, waarop er geen geweld meer is tegen vrouwen.

Het Eye Filmmuseum wordt op initiatief van de gemeente verlicht. “Het is belangrijk dat iedere Amsterdammer zich veilig voelt in de stad en daar hoort seksueel geweld niet bij,” zegt een woordvoerder van de gemeente.

Wereldwijde acties

In Amsterdam krijgt maar liefst 51 procent van de vrouwen te maken met straatintimidatie, bleek vorig jaar uit cijfers van de gemeente. Bij vrouwen van 15 tot en met 34 jaar oud gaat het zelfs om 81 procent. De gemeente is daarom vorig jaar gestart met een programma tegen seksueel geweld en heeft de VN-verklaring Safe Streets ondertekend.

In de zestien dagen dat gebouwen en objecten verlicht worden, vinden er wereldwijd acties plaats. In Amsterdam is er aanstaande zondag onder meer een protest in het Westerpark, tegen wat organisatoren een ‘schaduwpandemie’ van geweld tegen vrouwen noemen. Vanuit corona-overwegingen zijn daar overigens maximaal 500 mensen welkom.

De Nederlandse aftrap van de Orange the World-campagne vindt donderdagavond plaats in Breda, met optredens en toespraken van onder meer burgemeester Paul Depla. Dit jaar is er wereldwijd speciale aandacht voor seksueel geweld tegen vrouwen in Sierra Leone.