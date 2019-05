Extreme drukte Station Bijlmer verwacht door festivals en de Toppers

Beeld ANP

Tussen de 90.000 en 100.000 bezoekers verzamelen zich zaterdag in Zuidoost. “Een triple hebben we in het Arena Park,” zegt Sander Vennenman, teammanager Gemeente Vervoersbedrijf (GVB). Zo treden de Toppers en The Eagles op, terwijl in Afas Live een festival op de planning staat. “Daarnaast hebben we ook nog Open Air een paar kilometer verderop.”

De verwachting is dat een kwart van het totale aantal bezoekers, zo’n 25.000 tot 30.000 mensen, gebruikmaken van het openbaar vervoer. “Traditiegetrouw is de Toppers een evenement waar veel mensen met het openbaar vervoer op afkomen,” zegt Venneman. Op de heenweg zullen mensen gespreid naar het park komen, terwijl de meeste reizigers tegelijkertijd in het tijdvak tussen 10 uur ‘s avonds en middennacht naar huis willen.

Tijdens eerdere evenementen, zoals bij Ajax, lag het aantal reizigers rond de 15.000 reizigers. “De Champions Leaguewedstrijden van Ajax waren oefenmomenten naar nu toe,” zegt Venneman.

Net als toen worden ook nu extra veiligheidsmaatregelen genomen. Op Station Bijlmer worden speciale dranghekken geplaatst die niet kunnen omvallen en er worden grote schermen neergezet om mensen te wijzen op de ingang die ze moeten nemen. Eén ingang is voor het zuiden van Nederland, één voor het noorden en één voor de metro’s.

Een extra stop

Het spoorwegbedrijf zet meer, en langere treinen in. Ook maken de treinen een extra stop op station Bijlmer Arena. De GVB zet zeven extra metro’s in om het verkeer soepeler te laten verlopen. Daarnaast rijden de metro’s door tot half 2 ‘s nachts, een uur langer dan normaal.

Bij metrohalte Gaasperplas – voor de festivalgangers van Open Air – worden ook hekken geplaatst. “Als het te druk wordt op het perron boven, kunnen we deze sluiten,” zegt Venneman.

De drukte zal zich niet alleen verzamelen op Bijlmer Station, maar ook op Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met de de werkzaamheden langs de Zuidas, waardoor treinverkeer via Zuid niet mogelijk is en er geen treinen rijden tussen station Bijlmer Arena en Schiphol. Ook is de snelweg A10 voor een groot deel afgesloten. “We zien dat het overal steeds drukker wordt,” zegt een woordvoerder van de NS.

De NS en GVB vragen aan de reizigers om geduldig te zijn dit weekend. Zo kunnen reizigers gedoseerd het station op en treinen in. Venneman: “Het is veruit de grootste uitdaging die wij ooit hebben gehad.”