Extreme drukte bij veerponten CS-Noord

Er staan enorme groepen mensen te wachten, aan beide kanten van het IJ. Het is inderdaad veel drukker dan normaal, meldt een woordvoerder van het GVB.



De aanleiding is waarschijnlijk het festival Welcome to the Future in het Twiske, al kan een GVB-woordvoerder dat niet bevestigen. "Waarschijnlijk zijn er gewoon veel Amsterdammers vakantie aan het vieren."



Veer 901 van de Buiksloterweg richting Centraal Station is momenteel verstoord door de menigte.



