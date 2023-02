Extreemrechtse tekst op Anne Frank Huis geprojecteerd, beveiligers grepen direct in

De tekst werd op het Anne Frank Huis geprojecteerd. Een man die voor het Anne Frank Huis staat, maakt boze gebaren naar de makers. Beeld Telegram

‘Anne Frank uitvinder van de balpen,’ werd er op maandag 6 februari om 21.15 uur op het moderne deel van het Anne Frank Huis geprojecteerd met een laser. De projectie duurde twee tot drie minuten en werd vanaf de overkant van de gracht gedaan bij een busje. Het werd direct door beveiligers opgemerkt en vervolgens verstoord. De politie is daarna ingeschakeld. Wie de daders zijn weet het museum niet, wel is direct contact opgenomen met de politie.

De video is te zien in een Telegramkanaal genaamd ‘The Laser Nazi Bunker’. Met de projectie wordt gesuggereerd dat Anne Frank haar dagboek niet zelf geschreven heeft. De Amsterdamse politie is bekend met het incident en doet er onderzoek naar.

De theorie dat Anne Frank niet zelf haar dagboek zou hebben geschreven, bestaat al lang. In de jaren zestig liet een onderzoeker losse vellen papier in het dagboek achter, die met een balpen beschreven waren. Rechts-extremisten zien daarin al jaren het bewijs dat het dagboek nep zou zijn, omdat de balpen pas na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd geïntroduceerd. Maar de vellen zijn hoogstwaarschijnlijk per ongeluk in het dagboek blijven zitten en doen niets af aan de echtheid ervan, constateerden onderzoekers al eerder.

‘Geschokt’

Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting, noemt het een ‘afgrijselijk incident’. “We zijn er enorm van geschrokken. Zelden of nooit hebben we bij het Anne Frank Huis te maken met antisemitische incidenten. Dit is een nieuw dieptepunt in de reeks van antisemitische incidenten in Nederland en het incident is ook niet het kleinste incident. We weten dat er kringen zijn die dit gedachtegoed aanhangen, toch schrik je hier weer heel erg van. We realiseren ons ook wat het doet met de Joodse gemeenschap.”

Over de beveiliging van het Anne Frank Huis kan Leopold weinig zeggen. “We realiseren ons terdege dat het een plek is waar we voor veiligheid moeten zorgen. Dit incident laat zien welk risico de dader of daders nemen.”

Onderzoeken wijzen aan dat de kennis over de Holocaust afneemt. Leopold: “Dit is totaal onaanvaardbaar. En het toont aan hoe belangrijk ons werk is.” De Anne Frank Stichting heeft donderdagmiddag aangifte gedaan.

Het Anne Frank Huis heeft het incident buiten de media gehouden. Leopold: “Het is de bedoeling van deze mensen om de publiciteit te zoeken en daar gaan wij ze niet bij helpen.”

‘Onversneden antisemitisme’

Op het filmpje dat op het Telegramkanaal getoond werd en in handen is van Het Parool, is te zien dat de makers er een heel dagje Amsterdam van hebben gemaakt. Onder het filmpje is een antisemitisch lied te horen. Te zien is dat mensen die voor het Anne Frank Huis staan de tekst zien. Een man wijst boos in de richting waar de laserprojectie vandaan komt en van waaruit gefilmd wordt. Ook hebben de makers een drone opgelaten in de buurt van het Anne Frank Huis om beelden te maken van de omgeving.

Burgemeester Femke Halsema laat in een reactie weten ‘geschokt te zijn over deze laffe, verwerpelijke daad’. “De projectie verwijst naar een complottheorie over ontkenning van de Holocaust. Dit is onversneden antisemitisme en het is een aanval op Anne Franks nalatenschap, ons (inter)nationale symbool van de strijd tegen antisemitisme. Uitermate lafhartig en pijnlijk, voor de overlevenden, de nabestaanden van de slachtoffers van de Holocaust, de hele Joodse gemeenschap en iedereen die weet waartoe haat, racisme en intolerantie leiden.”

De burgemeester zegt dat de politie en het OM onderzoek doen en dat ze in ‘nauw contact’ staat met de directie van het Anne Frank Huis, vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, politie en justitie. “Ik hoop dat de daders snel worden opgespoord. De nagedachtenis van Anne Frank mag niet bezoedeld worden door stuitende kwaadaardigheid van extremisten.”

Minister-president Mark Rutte noemt het ‘verwerpelijk’ dat eerder deze week een complottekst werd geprojecteerd op het Anne Frank Huis in Amsterdam. ‘Voor antisemitisme is in ons land geen plaats; we kunnen en mogen dit nooit accepteren,’ twittert de premier.

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) vindt de tekst ‘walgelijk, echt walgelijk’. Het is volgens de bewindsvrouw de verantwoordelijkheid van alle Nederlanders om ervoor te zorgen dat antisemitisme ‘altijd geïsoleerd en klein blijft’.

Erasmusbrug

Eerder projecteerde een extreemrechtse groep teksten op de Erasmusbrug tijdens oud en nieuw. Daar was toen op te lezen ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’. Ook werd een verwijzing naar een antisemitische site geprojecteerd evenals de ‘Fourteen words’, een korte tekst die in neonazistische kringen een belangrijke status heeft en betekent: ‘We moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen verzekeren.’

Die actie werd al opgeëist in het Telegramkanaal ‘White Lives Matter’. Ook werd die een dag eerder in hetzelfde kanaal aangekondigd: ‘Activisten van WLM Nederland en Duitsland werkten samen om een pro-blank bericht openbaar te maken.’ Ook werden er in dat kanaal andere grote acties aangekondigd. Onder meer de Dodenherdenking op de Dam werd toen als optie genoemd. De tekst ‘Hitler was right’ zou dan op het Paleis op de Dam moeten worden geprojecteerd, stelde iemand voor.

Naar die actie op de Erasmusbrug doet de politie nog onderzoek. Volgens het Openbaar Ministerie was het projecteren van de teksten op de brug namelijk strafbaar.

