Extreemrechtse actiegroep Voorpost demonstreert bij kraakpand We Are Here

Demonstratie Voorpost. Beeld Patrick Meershoek

We Are Here verblijft sinds maandag in een oude supermarkt aan het Leksmondplein in Zuidoost. De demonstranten hadden de actie aangekondigd op sociale media en verzamelden zich rond 19.30 uur met spandoeken.

Morgen! Woensdagavond 4 september actie tegen de illegalen van 'we are here'. Dit keer hebben ze ingebroken in een oude supermarkt aan het Leksmondsplein te Amsterdam en deze ingenomen. Burgemeester Femke Halsema (Groen Links) grijpt niet in.



Aanvang actie 19u30. Meer info volgt pic.twitter.com/q0WMb6Bi9n Voorpost

De demonstratie bestond uit ongeveer twintig mensen en verliep rustig. De politie was wel aanwezig, maar zei dat dit gebruikelijk was. “We zijn er zodat de veiligheid in de openbare ruimte gewaarborgd blijft,” aldus een woordvoerder.

Ook de gemeente gaf aan dat de demonstratie ordelijk is verlopen en dat de actiegroep het protest op tijd had aangevraagd. Leden van Voorpost en We Are Here stonden tegenover elkaar en er werd wat geschreeuwd, maar het liep niet uit de hand.