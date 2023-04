‘Extreem gevaarlijke’ neef van Ridouan Taghi, Anouar, opnieuw opgepakt

Beeld ANP / Aloys Oosterwijk

Tot weerzin van de opsporingsdiensten had de Amsterdamse rechtbank Anouar Taghi in april 2021 vrijgelaten in de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van zijn proces. Daarin staat hij met acht anderen terecht, als hoofdverdachte. Hij wordt beschouwd als extreem gevaarlijke spil in de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

Nu zijn nieuwe verdenkingen gerezen op grond waarvan de Utrechter opnieuw kon worden ingerekend. Die arrestatie past in de ‘Aanpak Criminele Machtsstructuren’ (ACM) waarmee de politie en justitie de criminele organisaties zoals die rond Ridouan Taghi geheel wil ontmantelen.

Dealauto’s

De immer in driedelig pak geklede Anouar Taghi heeft eerder bekend dat hij op een valse naam loodsen huurde waar hij gestolen voertuigen stalde, maar volgens hem waren dat ‘dealauto’s’. Hij zegt niet bewust auto’s te hebben geleverd die zijn gebruikt voor de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, die in september 2019 werd doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert.

Het ging om een Renault Mégane en Volkswagen Transporter die in de periode voor de moord heel vaak in de straat waren waar Wiersum woonde – terwijl daar normaal alleen bestemmingsverkeer komt.

Anouar Taghi heeft bevestigd dat hij (gestolen) auto’s ‘sweepte’ – controleerde op apparatuur van de politie of rivalen. De drugsdealers die hem daarvoor inhuurden, waren volgens hem bang dat rivalen hen wilde ‘rippen’ – van hun drugs bestelen. Auto’s konden ‘heet zijn’ – door de politie worden gezocht. Daarom wilde hij alleen auto’s in zijn loodsen die van valse kentekenplaten waren voorzien.

De officieren van justitie stelden op een inleidende zitting dat de verklaringen van de ‘ogenschijnlijk openhartige’ Anouar Taghi niet verrassend zijn, omdat er al ‘overtuigend bewijs’ is voor hetgeen hij nu bekent. Hij zou zijn verklaringen minutieus op het strafdossier afstemmen.

‘Andere neef leider van Anouar’

Justitie is ervan overtuigd dat Anouar Taghi de criminele organisatie van autodieven leidde, omdat hij in afgeluisterde gesprekken medeverdachte Oussama B. ‘de mantel uitveegde’, omdat die opdrachten niet goed had uitgevoerd terwijl Taghi op de vlucht in Marokko zat.

In november 2019 zou Anouar Taghi in een gesprek met een onbekende hebben opgeschept dat hij degene was die alles regelde, dat hij korte metten maakte met wie hem dwars zat, en dat hij ‘nu met acht jongens bezig was’, nadat hij eerder ‘met vijf jongens bezig was’, dat hij ‘chickies voor hem had werken’ (ex-vriendinnen, volgens justitie) en dat hij criminelen hielp buiten beeld te blijven.

Justitie gaat ervan uit dat een andere neef van Ridouan Taghi, de in Marokko gedetineerde Jaouad F., namens Ridouan Taghi opdrachten gaf aan Anouar Taghi. Dat wordt bevestigd door een trits berichten die de aanklagers citeerden op een in leidende zitting in zijn zaak.

Zo zou F. de uitvoerders van een poging tot moord op de rivaal hebben gelast: ‘zet chauf klaar’, ‘bus afgetankt hamer erin alles’, ‘vandaag actie’. Hij zou ook de lokker hebben geïnstrueerd: ‘Zorg dat we die hond op goede plek hebben zo’ (..) ‘kk hond wordt tijd’.

Mishandeling van ‘de hond’

Dat past bij berichten van Anouar Taghi met eenzelfde strekking. Jaouad F. zou zelf de uitvoerders van de zware mishandeling van ‘de hond’ hebben geregeld. Uiteindelijk opperde Jaouad F. volgens justitie tegen Anouar Taghi dat iemand in het ziekenhuis het slachtoffer moest fotograferen: ‘Eigenlijk moet iemand langs gaan foto top hahahaha’.

Dezelfde dag lijkt F. een nieuwe geweldsklus uit te zetten. Anouar Taghi bespreekt vervolgens met een medeverdachte dat ze ‘Yassin’ ook ‘gaan doen’. Uiteindelijk dook een boodschappenlijstje op voor nieuwe hamers, mokers, knuppels et cetera.

Officieren van justitie noemden het op een zitting ‘opmerkelijk’ dat de inmiddels beschermde ‘getuige 5089’ óók de opdrachtgever van de poging tot doodslag op de rivaal in Utrecht noemde: ‘oom’. Aangezien deze ‘Marokkaan’ ook verantwoordelijk zou zijn voor de dood van de broer en de advocaat van de kroongetuige, begrijpt justitie dat ‘oom’ Ridouan Taghi moet zijn.

Wanneer de zaak van Anouar Taghi inhoudelijk kan worden behandeld, is nog onduidelijk.

