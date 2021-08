Extra veiligheidsmaatregelen getroffen na brand studentenflat West

Beeld ANP

Vrijdagavond worden al extra beveiligers en brandwachten ingezet door woningbouwvereniging Duwo omdat veel bewoners die tijdelijk elders waren ondergebracht, weer thuis zullen slapen. Ook worden op korte termijn camera’s in de openbare ruimte geplaatst.

De brand is volgens de politie waarschijnlijk aangestoken. Vermoedelijk was de brand gericht tegen regenboogvlaggen in de flat. Eerder vonden er ook al lhbtq-gerelateerde incidenten plaats.

Volgens de brandweer zijn vier bewoners gewond geraakt door het inhaleren van rook en overgebracht naar het ziekenhuis. Vier andere bewoners moesten door de brandweer met een ladderwagen van een balkon gered worden.

Burgemeester Halsema sprak vrijdagmiddag een aantal bewoners uit de flat op het stadsdeelkantoor in West. Daar werden tientallen mensen tijdelijk opgevangen. Halsema: “We leven zeer mee met de mensen die gewond zijn geraakt bij de brand. En ook met al die bewoners die halsoverkop hun woning hebben moeten verlaten. Dat moet zeer beangstigend zijn geweest. Er zijn extra rechercheurs ingezet om zorgvuldig en uitgebreid de oorzaak en het mogelijk motief van de brand te achterhalen. Mocht er sprake zijn van een lhbtiq+-gerelateerd motief, dan nemen we dit zeer serieus en zullen we hierop gericht acteren.”

Het is niet duidelijk wanneer alle bewoners weer naar huis komen. Voorlopig zijn ze elders ondergebracht en kunnen ze zelf besluiten wanneer ze terugkeren.