Extra toezicht: bijna 300 boetes in een week voor dumpen afval

Afval bij vuilnisbakken op de Pretoriusstraat in Oost. Beeld Jakob Van Vliet

Ze hebben daar boetes voor gekregen. Het gaat in veel gevallen om mensen die afval naast de daarvoor bestemde ondergrondse containers hebben geplaatst.

De gemeente Amsterdam wil met de nieuwe aanpak afval op straat tegengaan. De toezichthouders gaan samen met schoonmakers en vuilnismannen naar de plekken waar vaak vuilnis naast de containers ligt. Dat afval wordt doorzocht in een poging om een adres te achterhalen, bijvoorbeeld op de doos van een bestelling.

“Dit is de eerste week van het project,” aldus de woordvoerder van wethouder Laurens Ivens. “We verwachten dat het aantal boetes de komende weken gaat oplopen. Nu is het nog nieuw en moet het nog op gang komen.”

Veertien toezichthouders

Amsterdam heeft veertien extra toezichthouders ingehuurd, omdat alle andere toezichthouders druk zijn met het handhaven van de coronamaatregelen in de stad.

Amsterdam kampt al langer met een afvalprobleem. Dat is grotendeels te wijten aan de coronacrisis en aan Amsterdammers zelf die afval verkeerd aanbieden, schreef Ivens eerder deze maand in een brief aan de gemeenteraad. Omdat mensen meer thuis zijn is er meer huisvuil. Bovendien ruimen veel mensen hun huis op. Veel Amsterdammers klagen al maanden over overvolle afvalbakken en afval dat lang naast afvalcontainers blijft liggen.