Extra scholing voor geslaagde vmbo’ers: ‘Ze hebben veel gemist’

De nieuwe lichting mbo’ers die in augustus van start gaat, hebben allemaal een diploma op zak. “Formeel gesproken is er daarom geen sprake van een achterstand,” zegt Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder van Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Toch is De Ruijter er zeker van dat de leerlingen gebaat zijn bij extra scholing in de zomervakantie. “Het staat vast dat ze veel hebben gemist.”

Om die reden is er deze zomer voor het eerst een zomerschool voor mbo-studenten: Ready & Go voor het MBO. Van 10 tot 14 augustus wordt de nieuwe lichting die van start gaat op het ROC van Amsterdam en op ROC Top gratis bijgeschoold op hun nieuwe school, met subsidie van de gemeente.

Taalles

Ze krijgen les in studievaardigheden, plannen en ook rekenen en taal komen aan bod. “Bij sommige jongeren kan de Nederlandse taal erbij zijn ingeschoten,” zegt De Ruijter. "De scholen waren dicht, je hebt minder sociale contacten en sommigen waren enkel nog in een anderstalige omgeving. Nu krijgen ze een boost om alles even op te frissen.”

Veel leerlingen hebben te maken met lacunes, vanwege de coronamaatregelen. Hoe groot deze precies zijn, is nog niet bekend en de hiaten zijn lang niet voor iedereen hetzelfde. Het Amsterdamse onderwijs kent immers veel ongelijkheid, vooral tussen kinderen met en zonder hoogopgeleide ouders. De sluiting van scholen vanwege de coronacrisis veroorzaakte een nog grotere ongelijkheid.

Eerder vroeg al bijna een kwart van de middelbare scholen in Nederland subsidie aan om leerachterstanden weg te werken die door corona zijn ontstaan. Geslaagde eindexamenleerlingen vallen echter tussen wal en schip.

Geen centraal eindexamen

De centrale eindexamens gingen niet door en scholen mochten op basis van schoolexamen bepalen of leerlingen slaagden of zakten. Daardoor ontbreekt een objectieve toets voor het niveau van de leerlingen. Geslaagde vmbo’ers hebben hun startbewijs voor het mbo op zak, maar volgens zowel ROC Top als ROC van Amsterdam is hulp om goed van start te gaan bij deze nieuwe fase niet overbodig.

Voor het bijspijkeren op de zomerschool is gedacht aan eventuele zomerbaantjes en een vakantierooster, verzekert Nadia Kappelhof van het samenwerkingsverband. “De lesdagen beginnen pas om 10:00 uur, dus uitslapen is mogelijk, en om 14:00 uur zit het erop.”

De betrokkenen willen vooral dat de kersverse mbo’ers zelfverzekerd en goed voorbereid van start gaan. De Ruijter: “Ze hebben de laatste weken haast geen structuur, geen contactmomenten met leraren en weinig connectie met school gehad. Dat is belangrijk voor pubers. Het onderwijs is meer dan lesstof of een diploma alleen: het gaat om het totaal.”

Geslaagde vmbo’ers die zich nog niet hebben aangemeld voor de zomerschool, kunnen nog aansluiten.