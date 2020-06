Extra pontverbinding moet Noord bereikbaar houden

Een extra pontverbinding naar de Bundlaan moet Noord ook in tijden van corona bereikbaar houden. Beeld ANP

Verder zal het aantal ponten dat heen en weer vaart tussen de Pontsteiger en het NDSM-terrein worden opgevoerd. Dit gaat ten koste van het veer tussen CS en NDSM: die komt dan tijdelijk te vervallen.

Dat zei verkeerswethouder Sharon Dijksma donderdagochtend in een commissievergadering in de Stopera. Volgens de wethouder neemt de drukte op de veren op het IJ in coronatijd toe. Voor 1 juni zaten de veren regelmatig aan hun maximum 1,5 metercapaciteit. De maatregelen (mondkapjes, instapbegeleiding, sneller heen en weer varen) hebben de ‘coronacapaciteit’ van de veren ten opzichte van het 1,5 meterregime verdubbeld.

Meer druk op ponten

Maar volgens de wethouder is de vraag na 1 juni gestegen. Daardoor is de verwachting dat de ponten te vol komen te zitten. Om die reden heeft Dijksma een inventarisatie laten maken om alle mogelijke tijdelijke maatregelen die zouden kunnen helpen bij een vlotte en veilige oversteek voor langzaam verkeer over het IJ in beeld te krijgen.

Daarbij anticipeert Amsterdam op de recente mededeling van premier Rutte dat per 1 juli het openbaar vervoer weer intensiever mag worden benut, dat heeft ook gevolgen voor de capaciteit van de veren.

Uit de inventarisatie kwam ook naar voren dat de opgang van de Wagenaarbrug zou kunnen worden verhoogd zodat het IJpleinveer beter bereikbaar wordt. Ook wordt er gesproken over het vaker laten rijden van de Noord/Zuidlijn waardoor er meer ruimte komt voor fietsers.